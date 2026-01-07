De politie van het Britse graafschap South Yorkshire heeft een grote fout gemaakt: een familie kreeg te horen dat hun 17-jarige zoon was omgekomen bij een auto-ongeluk, terwijl hij nog leefde.

Op 13 december vorig jaar crashte een auto vroeg in de ochtend. De politie vertelde aan de familie van de 17-jarige Trevor Wynn dat hun zoon bij de crash om het leven was gekomen.

Pas weken later ontdekten agenten dat Trevor het ongeluk had overleefd en onder narcose in het ziekenhuis lag.

In werkelijkheid was het een 18-jarige jongen die bij het ongeluk om het leven kwam, samen met een 17-jarig meisje dat de auto bestuurde. Tegen de tijd dat de fout werd rechtgezet, was de familie van Trevor naar verluidt al begonnen met het plannen van zijn begrafenis.

Volgens een vriend van de familie werd de vergissing pas duidelijk toen Trevor uit zijn coma ontwaakte. "De artsen vroegen hem naar zijn naam en geboortedatum. Toen bleek dat het Trevor was", vertelt hij aan Britse media.

De politie bracht vervolgens zijn moeder naar het ziekenhuis om de identiteit te bevestigen. "Het is hartverscheurend voor hen." Er waren zelfs bloemen gelegd voor Trevor bij een jongerencentrum, en een begrafenis stond gepland voor vrijdag.

Er komt een onderzoek naar de politie van South Yorkshire om te achterhalen hoe deze fout heeft kunnen gebeuren. De Adjunct-hoofdcommissaris van de politie noemt het incident 'een schok voor iedereen' en belooft volledige medewerking aan het onderzoek. “We willen begrijpen hoe dit kon gebeuren, zodat het nooit meer gebeurt.”