Peter en zijn vrienden uit Staphorst bouwen de grootste sneeuwpop van Nederland: 11,5 meter hoog moet-ie worden.

Vanmiddag zijn de Staphorsters, klein en groot, begonnen met de bouw van de hoogste sneeuwpop van Nederland.Peter Stegeman (36) uit Staphorst heeft een bedrijf dat kunstgras legt, maar het sneeuwt en het is koud. Peter verveelde zich en z’n vrouw werd hem zat. Wat kan ik doen?, dacht de ondernemer. Hij kwam op het idee om de grootste sneeuwpop van Nederland te bouwen. Dat hoef je in Staphorst maar één keer te zeggen.Peter belde maandagmiddag wat rond en het duurde niet lang of vrienden, kennissen en andere ondernemers vonden het eigenlijk wel een goed idee. Plek waar het moest gebeuren: evenemententerrein De Tippe. „We zijn vanaf vanmiddag samen aan de slag gegaan. Bedrijven leveren machines en shovels, velen doen mee. Dat is echt hartstikke leuk. Nu eten we snert en morgen gaan we verder”, zegt Peter.Grote vraag is natuurlijk: is er een Nederlands record? Antwoord: Ja, in Espelo verrees in 1991 een sneeuwreus van iets meer dan 11 meter hoog. Daar draaien ze in Staphorst hun hand niet voor om.Vanuit de hele omgeving wordt de hele middag dan ook sneeuw aangevoerd. Er is veel nodig, heel veel. In 2010 bouwden Staphorsters een sneeuwpop van 4,5 meter. Het wereldrecord is 38 meter. Oostenrijkers hebben dat op hun naam staan. Dat is wel erg hoog gegrepen. Peter: „We zitten nu op 8 meter, nog 3,5 meter te gaan. we gaan dinsdag weer verder.”Het wordt een echte sneeuwman, waarvan de de basis zo’n twintig meter breed wordt. Dat moet ook wel, want je moet een goed en stevig fundament hebben om de reusachtige sneeuwpop overeind te houden. Het is de bedoeling dat de reus knopen krijgt van autobanden en een reusachtige hoed van een kunststof bassin. De neus zal wel een boomstam worden. Een stoffenbedrijf uit Staphorst sponsort de stof waarvan een enorme jas wordt gemaakt. „Het is best koud, dus hij moet wel een goede jas krijgen.”„Al met al moet het een echte sneeuwman worden’”, zegt Peter. „We doen dit gewoon voor de fun, maar het zorgt ook voor verbinding en saamhorigheid. We doen het allemaal samen. Het is ook een mooie reclame voor onze bedrijven en voor Staphorst. Als de sneeuw straks weg is, dan staat onze sneeuwman er nog.”