Zomerbanden eraf, winterbanden erop: topdrukte bij Zwolse garage door sneeuwval

Terwijl bestuurders zich in delen van de provincie een weg door de sneeuw banen, draaien garages en bandenspecialisten op volle toeren. Zomerbanden worden er nog snel omgeruild voor winterbanden. "We benutten elke minuut die we hebben."

Zo ook bij de garage van Harmen van Essen in Zwolle, waar de telefoon al de hele dag roodgloeiend staat. "Mensen krijgen toch een beetje stress van het winterweer en plannen nog snel een afspraak in", zegt Van Essen.

Normaal gesproken ligt het piekmoment voor het verwisselen van banden in oktober en november, ziet de garagehouder. Maar de flinke sneeuwval zorgt voor een vollere agenda dan normaal.



Voor Van Essen is het winterweer een welkome bijkomstigheid. Het zijn juist deze momenten waarop het extra druk is in de werkplaats. "In die zin profiteren wij er wel van."

Tegelijkertijd benadrukt hij dat automobilisten beter niet kunnen wachten tot het weer omslaat. "Het kan wel degelijk flink sneeuwen in Nederland, dat zien we ook nu weer."

In de werkplaats wordt de ene na de andere band verwisseld.



Hoewel veel mensen het hele jaar door op zomerbanden rijden, is dat met dit weer onverstandig, zegt Van Essen. "Zomerbanden zijn gemaakt van een hardere rubbersoort en presteren in de winter minder goed. Je hebt daardoor weinig grip op koude en besneeuwde wegen."

Wie geen zin heeft om jaarlijks banden te wisselen, kan ook kiezen voor all-seasonbanden. “Voor gebruik in Nederland is dat een prima alternatief."

Reacties

Als je nu nog bandjes moet wisselen ben je naar mijn idee een ietwat aan de late kant. Ik had mijne er in November al op zitten.

