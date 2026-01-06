Pony's slaan op de vlucht voor politie: nog steeds spoorloos

Zes pony’s liepen in de nacht van zondag op maandag over een fietspad in het Noord-Brabantse dorp Haaren. Toen de politie de pony’s naar een wei wilde brengen dachten de dieren er anders over: ze namen de benen. Ze zijn nog steeds niet gevonden.Na een melding over de Shetlandpony’s snelden agenten vanuit Tilburg-Noord naar Haaren, waar ze de zes dieren rustig grazend terugvonden. De pony's werden onder begeleiding naar een wei gebracht, maar tijdens deze wandeling namen de dieren de benen.De politie vertelt aan Hart van Nederland dat ze inmiddels contact hebben met de eigenaar, maar dat de dieren nog steeds spoorloos zijn.