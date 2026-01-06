Baan kwijt en op zwarte lijst na meenemen kipfilet voor schoonmoeder

Het meenemen van een paar pakken kipfilet voor zijn schoonmoeder is een teamleider van supermarkt Dirk van den Broek duur komen te staan. De man is zijn baan kwijt, kreeg geen cent ontslagvergoeding, kan geen aanspraak maken op een ww-uitkering en moet 871 euro aan proceskosten betalen.



Bovendien is het onwaarschijnlijk dat hij komende jaren weer aan de slag kan bij een winkelbedrijf. Zijn ex-werkgever heeft de man namelijk op een zwarte lijst gezet, die in de hele winkelsector wordt gebruikt. Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Rotterdam.



De destijds 20-jarige man werkte sinds augustus 2018 voor een vestiging van supermarktketen Dirk, waar hij was opgeklommen tot 'teamleider vers'. In april 2022 nam de man vijf pakjes kipfilet ter waarde van zo'n 30 euro mee. Het betrof kipfilets die in die vestiging niet verkocht konden worden.



Omdat in die vestiging een zelfstandige kippoelier gevestigd is, was afgesproken dat de supermarkt zelf geen kip mocht verkopen. Als per ongeluk toch kip werd geleverd, moest die naar andere filialen in de buurt worden gebracht.



Bij een onderzoek door het supermarktbedrijf naar de vijf verdwenen pakjes kipfilet, bleek dat die niet bij andere filialen terecht waren gekomen. Toen de teamleider werd gevraagd om opheldering, erkende hij uiteindelijk dat hij de pakjes kip had meegenomen. Volgens de man had hij ze aan zijn schoonmoeder gegeven.



Het supermarktbedrijf ontsloeg de teamleider daarop op staande voet, deed aangifte bij de politie en zette zijn naam op een zwarte lijst. Ook mocht de man een jaar lang in geen enkele vestiging van het supermarktconcern komen.



De teamleider nam daarmee echter geen genoegen. Hij stapte naar de rechter om zijn baan terug te eisen, en zijn achterstallige salaris. Volgens hem bestond er onduidelijkheid over de situatie rond de betreffende pakjes kipfilet, en was er die dag geen leidinggevende beschikbaar om navraag bij te doen.



De man stelde voor de rechtbank dat hij de kip had willen afleveren bij de Voedselbank, maar dat hij ze daar niet kwijt kon vanwege de houdbaarheidsdatum. Uiteindelijk had hij daarom besloten ze maar aan zijn schoonmoeder te geven.



Omdat de werknemer pas bij de rechtbank met deze verklaring kwam en omdat de verklaring op verschillende punten in twijfel kon worden getrokken, was de kantonrechter er niet van onder de indruk.



Ook vond de rechter dat het supermarkbedrijf aan zijn werknemers voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er voor het wegnemen van artikelen een zogenoemd 'zero tolerancebeleid' geldt. Met andere woorden: de werknemer had kunnen weten dat hij voor deze handeling ontslagen kon worden.



Het ontslag op staande voet bleef dus in stand. Omdat de teamleider door eigen schuld zijn baan verloor, kan hij waarschijnlijk ook geen aanspraak maken op een ww-uitkering. Ook het vinden van een nieuwe baan bij een winkelbedrijf wordt lastig, omdat Dirk hem op een zwarte lijst heeft gezet. Die lijst wordt door veel winkelbedrijven gebruikt om te voorkomen dat elders wegens diefstal ontslagen medewerkers in dienst worden genomen.



De man wilde dat Dirk zijn naam uit dat register zou verwijderen, maar de kantonrechter wees ook die eis af. Ten slotte moet de voormalige winkelmedewerker nog 871 euro aan proceskosten van zijn voormalige werkgever vergoeden. Voor dat bedrag had de man zo'n 145 pakjes kipfilet kunnen kopen.



De advocaat van de ontslagen man was vanochtend onbereikbaar voor commentaar. Advocaat Robert Jan Stoop van de supermarktketen laat weten dat er in deze zaak geen hoger beroep is geweest, en dat zijn cliënt tevreden is met de uitspraak. "De werkgever heeft een groot belang bij het handhaven van het zero tolerancebeleid."



Ook tijdens de rechtszaak had Dirk al aangegeven dat het zich daarmee moet wapenen tegen 'stelende' werknemers, omdat zij anders makkelijk ernstig benadeeld kan worden. Daarbij speelt een rol dat er in de supermarktbranche wordt gewerkt met veel producten die op zichzelf weinig waarde vertegenwoordigen.

Reacties

06-01-2026 14:13:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.098

OTindex: 96.832



Dat was dure kipfilet!

Hij zal nu een andere carrière moeten bedenken Tja. Schoonmoeder of niet. Stelen is stelen, hoe je het ook wendt of keert. Hij zal nu wel spijt hebben als haren op zijn hoofd. Maar daar had hij eerder aan moeten denken.Dat was dure kipfilet!Hij zal nu een andere carrière moeten bedenken

06-01-2026 16:26:54 vaughn

Senior lid



WMRindex: 549

OTindex: 9

@allone :



Hij zal nu een andere carrière moeten bedenken QuoteHij zal nu een andere carrière moeten bedenken



Ehm, poelier? Ehm, poelier?

