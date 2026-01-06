Brits verkrachtingsschandaal blijft groeien, raakt ook premier Starmer

Kwetsbare meisjes en tieners, sommigen niet ouder dan 13, werden slachtoffer van grooming (online kinderlokken), misbruik en verkrachting door groepen oudere mannen van voornamelijk Brits-Pakistaanse nationaliteit. Sommigen raakten zwanger, anderen raakten verslaafd aan de drugs die ze kregen toegediend. Na ruim tien jaar is er voor veel van deze slachtoffers nog altijd geen gerechtigheid.



Het heet in Groot-Brittannië het 'grooming gang scandal' en gaat over duizenden slachtoffers, volgens sommigen zelfs tienduizenden. De schaal blijft zich uitbreiden naarmate meer slachtoffers zich melden en er steeds meer bewijs naar buiten komt dat criminele grooming gangs actief waren in verschillende Engelse steden.



Binnen de politiek wordt het schandaal inmiddels gekaapt door radicaal rechts, als bewijs voor een anti-islamagenda. Zo noemt Tommy Robinson, een radicaal-rechtse activist met miljoenen volgers, het een 'moslimverkrachtingsbende', en gebruikt hij het groomingschandaal voor zijn anti-immigratieretoriek.



De Amerikaanse techmiljardair Elon Musk heeft het onderwerp ook op de radar van politiek rechts gezet, met een reeks tweets aan zijn ruim 200 miljoen volgers op X. Volgens Musk hebben de Britse autoriteiten weggekeken, ook de Britse premier Keir Starmer, die voorheen verantwoordelijk was voor het Openbaar Ministerie.



Fiona Goddard uit de Noord-Engelse stad Bradford is een van de slachtoffers. Zij werd vanaf haar 13de vijf jaar misbruikt en verkracht door een groep voornamelijk Pakistaanse mannen, onderdeel van een criminele bende die ook handelde in wapens en drugs. "Ik werd verkracht door tussen de vijftig en honderd mannen", vertelt ze aan Nieuwsuur. "Ze kwamen vanuit het hele land."



Goddard groeide op in een problematisch gezin en kwam al jong in een opvangtehuis terecht. Veel van de slachtoffers hadden geen stabiele thuissituatie, zaten in opvanghuizen of hadden een mentale beperking. "Het begon met één man", vertelt Goddard. De 'loverboy' deed zich voor als haar vriendje, gaf haar cadeaus, nam haar mee en gaf haar drank en drugs. Daarna werd ze van de ene man aan de andere doorgegeven en steeds op gewelddadige wijze verkracht. "Dit ging jaren zo door."



Uit onderzoeken en rapporten blijkt dat zowel jeugdzorg, als politie en justitie vaak niet ingrepen. "De slachtoffers kregen de schuld", zegt advocaat Amy Clowrey. Met haar team staat ze ruim 200 slachtoffers bij. Ze werden gezien als 'probleemkinderen' of als 'kinderprostituees'. "Bovendien lopen er rechtszaken waaruit blijkt dat de Britse politie in sommige gevallen betrokken was bij het misbruik."



Oud-rechercheur Maggie Oliver werd in 2004 in de regio Manchester op een van de eerste onderzoeken naar de bendes gezet: Operation Augusta. Ze vertelt hoe ze slachtoffers op straat liet aanwijzen waar ze waren verkracht. Ze documenteerde de adressen en noteerde namen van verdachten. Zo identificeerde ze bijna honderd verkrachters van Pakistaanse afkomst die in haar regio binnen een netwerk opereerden.



Maar na een paar maanden bleken haar bevindingen verdwenen. "Het was alsof het onderzoek nooit had bestaan. Geen van deze kinderverkrachters was gearresteerd. Het hele politiedossier was afgesloten", vertelt ze.



Oliver ziet er twee redenen voor. "De kinderen werden gezien als de laagste klasse: probleemkinderen die zelf voor deze 'levensstijl' zouden hebben gekozen. Maar een kind van 12 of 13 jaar kan geen toestemming geven voor seks met een 60-jarige man", zegt Oliver. "En de verkrachters waren voornamelijk Pakistaanse moslimmannen. Men wilde multiculturele spanningen vermijden."



Enkele jaren later bleek uit een groot onderzoek in een andere Noord-Engelse stad, Rotherham, uitgevoerd door hoogleraar Alexis Jay, dat in de periode 1997-2014 naar schatting 1400 kinderen waren misbruikt. De daders: hoofdzakelijk mannen met een Brits-Pakistaanse achtergrond, maar volgens het rapport werd die etniciteit door autoriteiten onvoldoende vastgelegd uit angst voor een beschuldiging van racisme.



Inmiddels zijn er talloze lokale onderzoeken geweest naar grooming gangs in verschillende Britse steden. Er zijn excuses gekomen van politie en jeugdzorg en beloftes gedaan door politici. Er zijn ruim honderd daders veroordeeld in steden als Rochdale, Rotherham, Bradford en Telford. Volgens advocaat Clowrey is het allemaal slechts het topje van de ijsberg. "Het overgrote deel van de slachtoffers heeft zich nog niet gemeld. Dat is simpelweg te traumatisch."



Een landelijk onderzoek naar het schandaal, door premier Starmer aangekondigd, is ook nog steeds niet gestart. Er is onenigheid over de terminologie rondom de daders en de reikwijdte van het onderzoek. Een aantal slachtoffers dat zou meewerken, is inmiddels opgestapt, onder hen ook Fiona Goddard: "Ik vertrouw de politie en autoriteiten niet meer. Ik voel me door iedereen in de steek gelaten."

06-01-2026 14:21:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.098

OTindex: 96.832



Als het echt Pakistaanse mannen zijn dan mag dat toch ook gezegd worden?! Zoveel levens vernield. Wat afschuwelijk. Tienduizenden meisjes konden misbruikt worden zonder enige hulp of bijstand.Als het echt Pakistaanse mannen zijn dan mag dat toch ook gezegd worden?! Zoveel levens vernield.

06-01-2026 15:16:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.376

OTindex: 28.818

@allone :

Als het echt Pakistaanse mannen zijn dan mag dat toch ook gezegd worden?! QuoteAls het echt Pakistaanse mannen zijn dan mag dat toch ook gezegd worden?! Quote:

Men wilde multiculturele spanningen vermijden. Schijnbaar toch niet:

