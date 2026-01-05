Veel bussen vast na sneeuwstorm in Zweden, man met oude Volvo trekt dubbeldekker los

Een Volvo-bestuurder heeft met behulp van een sleepkabel een 27 ton zware dubbeldeksbus losgetrokken na een Zweedse sneeuwstorm. „Het was ongelooflijk om te zien”, zegt Gunilla Strömberg, die een video-opname maakte.Chaotische sneeuwtaferelen leggen Zweden al sinds Kerstmis lam. Gunilla Strömberg woont in de Zweedse plaats Oskarshamn en was getuige van iets opmerkelijks. Voor haar raam stond een 27 ton zware dubbeldekker van Bus4You muurvast in de sneeuw. Alle pogingen om de bus los te krijgen waren tevergeefs.Tot een vindingrijke bestuurder in een Volvo XC70 Cross Country te hulp schoot. Hij was ervan overtuigd dat zijn vierwielaangedreven Volvo van 1700 kilo de gigantische dubbeldekkerbus wel aankon. Hij bevestigde een sleepkabel aan de Volvo. En de XC70 deed het ongelooflijke: hij trok met zijn personenauto de vijftien keer zwaardere bus uit de sneeuwbank los.Gunilla Strömberg was getuige van de scène. „Ik vond het ongelooflijk om te zien. Echt fantastisch dat een relatief kleine personenauto zo veel kracht heeft. En het is zo mooi dat gewone mensen door samenwerking en goede wil kunnen helpen”, vertelt Gunilla aan website Carup.Na de reddingsactie kwam de buschauffeur naar buiten, schudde de hand van de chauffeur en bedankte hem. Dankzij de behulpzame Volvochauffeur kon de gigantische bus zijn reis vervolgen.Goede reclame voor Volvo, maar het komt in een situatie als deze vooral neer op de juiste hoeveelheid grip.Dat blijkt onder meer uit het feit dat deelnemers aan de Sterkste Man van Nederland ook in staat zijn een vrachtwagen voort te trekken. Waarschijnlijk was de Volvo voorzien van spijkerbanden of sneeuwkettingen, zodat er voldoende grip ontstond om de veel zwaardere dubbeldekker in beweging te krijgen.