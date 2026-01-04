Japans parlement kampt met tekort aan vrouwentoiletten nu recordaantal vrouwen is gekozen

Met een historisch aantal vrouwelijke parlementariërs in het Japanse Lagerhuis blijkt de infrastructuur in het parlementsgebouw hopeloos verouderd. Premier Sanae Takaichi steunt daarom de oproep om meer vrouwentoiletten te bouwen – een verzoek dat inmiddels door zestig vrouwelijke kamerleden is ondertekend.



Sinds de verkiezingen van 2024 telt het Lagerhuis 73 vrouwen, het hoogste aantal ooit. Het gebouw, dat stamt uit 1936, bijna tien jaar vóór Japans vrouwenkiesrecht, heeft echter slechts één vrouwentoilet met twee aparte hokjes in de buurt van de plenaire zaal.



In totaal zijn er negen vrouwentoiletten met 22 hokjes, tegenover twaalf herentoiletten met 67 urinoirs. Daarbij maken bezoekers ook gebruik van dezelfde toiletten, wat de druk verder vergroot.



Oppositieparlementariër Yasuko Komiyama zegt dat vrouwelijke Kamerleden regelmatig in de rij staan vlak voor plenaire vergaderingen. “Als de overheid serieus werk wil maken van de positie van vrouwen, dan reken ik op hun begrip en medewerking.” Sommige collega’s zouden het zelfs hebben ‘opgegeven’ om voor aanvang van een zitting nog naar het toilet te gaan.



Premier Takaichi, de eerste vrouwelijke premier van Japan, steunt het initiatief. Takaichi beloofde bij haar aantreden het aandeel vrouwen in haar kabinet te verhogen tot niveaus vergelijkbaar met die in Noord-Europese landen. In haar huidige kabinet van negentien leden benoemde zij echter slechts twee andere vrouwen.



Japan bungelt in de Global Gender Gap Index op plek 118 van 148 landen. Het tekort aan vrouwentoiletten is volgens experts illustratief voor diepere structurele ongelijkheid. In het Lagerhuis is momenteel slechts 16 procent vrouw; in het Hogerhuis ligt dat met 42 van de 125 zetels iets hoger.



Japan stelde eerder als doel dat in 2020 dertig procent van de leidinggevende functies in de samenleving door vrouwen zou worden bekleed. Die deadline werd eind dat jaar stilzwijgend met tien jaar uitgesteld.

Daar moet idd verlichting komen De druk is groot, dus.

Een scherp geslepen glas

Verlicht een zwak gezicht

Maar hier wordt door een bril

Een blinde zelfs verlicht.

Met zoveel urinoirs zou je papieren plastuiten kunnen overwegen?

