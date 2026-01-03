Nieuwjaarsgroet in Tokio abrupt verstoord: man gaat uit de kleren voor Japanse keizer

Een opmerkelijk incident heeft vrijdag de traditionele nieuwjaarsgroet in Tokio verstoord. Terwijl keizer Naruhito het volk toesprak, besloot een toeschouwer op de eerste rij zich volledig uit te kleden. De man werd onmiddellijk overmeesterd, meldt persbureau AFP.



In Japan wordt de keizerlijke familie doorgaans met respect en grote eerbied behandeld, maar daar had één bezoeker vrijdag lak aan. Het incident vond plaats in de tuinen van het Keizerlijk Paleis in Tokio. Keizer Naruhito had net zijn nieuwjaarstoespraak voor 2026 afgerond en zwaaide samen met zijn familie vanaf het balkon naar de menigte toen het misging.



Volgens lokale media trok een man van in de twintig, die helemaal vooraan stond, plotseling al zijn kleren uit. Hij probeerde vervolgens naakt over een afzetting te klimmen.



De keizerlijke wacht en de politie van Tokio grepen direct in. De man werd overmeesterd, in een deken gewikkeld en afgevoerd. Volgens bronnen rond het onderzoek was de actie geen spontane ingeving. De man, van wie de identiteit niet is vrijgegeven, zou vooraf op sociale media aangekondigd hebben dat hij van plan was om naakt te gaan tijdens de ceremonie.



Het voorval is hoogst ongebruikelijk in Japan. Hoewel de keizerlijke familie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog geen politieke macht meer heeft, blijft de monarchie een enorm belangrijk symbool. Publieke kritiek op het instituut, laat staan een actie van dit kaliber, is uiterst zeldzaam.

03-01-2026 17:56:42 Buick

Oudgediende



Zeker toen bleek dat de man groter geschapen was dan de keizer Natuurlijk vond de keizer dat niets.Zeker toen bleek dat de man groter geschapen was dan de keizer

03-01-2026 18:26:21 allone

Oudgediende



Laatste edit 03-01-2026 18:29 Dan is dit nog onschuldiger dan in het verhaal van de kleren van de keizer, waarin de keizer naakt rondloopt. En dat niet weet… totdat een klein jongetje zegt, maar hij heeft helemaal geen kleren aan!

