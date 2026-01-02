Veel mensen teleurgesteld bij Brooklyn Bridge: vuurwerkshow tijdens jaarwisseling blijkt niet te bestaan

Veel teleurgestelde blikken in de eerste minuten van het nieuwe jaar bij de Brooklyn Bridge in New York. Een grote groep mensen had zich daar verzameld om een indrukwekkende vuurwerkshow te bekijken die online was aangekondigd, maar om 00.00 uur bleek dat de show nooit had bestaan.Online zag de vuurwerkshow er magisch uit, daarom werden mensen aangemoedigd om tijdens de jaarwisseling bij de iconische brug te komen kijken. Volgens iemand op TikTok zouden er duizenden mensen op af zijn gekomen. Niemand had iets door tot de klok twaalf uur sloeg en het stil bleef.Er was wel wat vuurwerk in de verte te horen, maar het was niet goed te zien. Eerst dachten de bezoekers nog dat het was afgelast en dat ze door slechte communicatie vanuit de politie en gemeente niet eerder op de hoogte waren gebracht.Uiteindelijk bleek dat de show nooit heeft bestaan. De gemeente van New York heeft ook nooit een vergunning afgegeven om op de brug een vuurwerkshow te houden. Lokale New Yorkers weten bovendien dat het niet gebruikelijk is om tijdens de jaarwisseling daar een vuurwerkshow te organiseren.Hoe mensen erin konden trappen: de spectaculaire video’s die online circuleerden van de jaarwisseling van 2024 naar 2025, bleken nep. Er zijn waarschijnlijk oude beelden gedeeld van de Amerikaanse feestdag 4 juli, oftewel Onafhankelijkheidsdag. Daaronder stond de tekst dat het van de jaarwisseling was. Op 4 juli is er namelijk wél een vuurwerkshow te zien bij de brug.Zo is de ‘vuurwerkregen’ die van de brug afstroomt richting het water een spectaculair beeld, afkomstig van een eerdere 4th of July-show. Misschien een tip voor de vuurwerkliefhebbers die bij de jaarwisseling aanwezig waren?