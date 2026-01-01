Bart (75) gaat wéér het dak op en wij zijn er al 10 jaar bij.

RHEDEN - Bijna iedereen in Gelderland weet het inmiddels wel: het jaar is pas écht begonnen als Bart Matser (75) op zijn dak heeft gezeten. "Het is gewoon traditie." Omroep Gelderland is er de afgelopen tien jaar bij geweest als Bart zijn dak op klom.Al sinds 1998 klimt Matser uit Rheden op 1 januari zijn dak op. Ook dit jaar weer, ondanks het beroerde weer en een leeftijd die toch al behoorlijk begint op te lopen: "Ik voel m'n eigen nog goed. Een poosje terug schoot het in m'n bovenbeen. Ik denk: 'oeh dat wordt klote'."Gelukkig kon de traditie toch doorgang vinden. Buurvrouw Suzanne: "Ik heb gisteren nog met hem gesproken. Hij zei: 'Ik heb de pannen weer klaar. Ik heb ze gewassen, het is allemaal schoon. Ik ben er klaar voor.'" "Iedereen kijkt ernaar uit hè?", reageert Matser. Gelukkig hoefde hij dit jaar slechts één tegel om te wisselen.Matser begon ooit met dakpannen de voetbaluitslagen van Oranje op zijn dak te leggen, maar al snel ontstond bij Matser het idee om aan te geven in wat voor jaar we leven. Inmiddels houdt hij deze traditie al meer dan 25 jaar vol.