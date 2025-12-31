Spaans dorp verscheurd na fout met kerstloterij: miljoenen niet uitgekeerd door administratieve fout

In het Spaanse bergdorp Villamanin had Kerstmis een groot feest moeten worden. Het dorp won miljoenen euro’s met de iconische Spaanse kerstloterij El Gordo, maar door een administratieve fout ging maar liefst 4 miljoen euro aan prijzengeld verloren.



Villamanin, een klein bergdorp in de provincie León in het noordwesten van Spanje, telt een paar duizend inwoners. Al zeven jaar wordt het sociale leven er draaiende gehouden door een feestcomité dat bestaat uit tien jongvolwassenen.



Om activiteiten en dorpsfeesten te financieren, koopt het comité elk jaar een paar loten van de Spaanse kerstloterij El Gordo, die vervolgens wordt opgesplitst in kleine delen. Die lootjes worden verkocht aan inwoners, dorpsgenoten uit de omgeving en toeristen.



Dit jaar werden er 450 lootjes van 5 euro verkocht. Van elk lootje hield het comité 1 euro in om de jaarlijkse feesten te bekostigen. Maar net voor de trekking ging het mis. Het feestcomité had niet alle verkochte lootjes officieel geregistreerd bij het loterijkantoor, een noodzakelijke stap om recht te hebben op prijzengeld. Vijftig lootjes die in het huis van een commissielid lagen, werden vergeten.



Een dag later sloeg het noodlot toe. Op 22 december won lotnummer 79.432, het nummer waarop het comité van het dorp had ingezet. De totaalwinst van het dorp kwam uit op meer dan 34 miljoen euro.



Maar door de ontbrekende registratie kon een deel van de winst niet worden uitgekeerd. In totaal ging zo’n 4 miljoen euro verloren en zagen vijftig inwoners die wel een lootje hadden gekocht, de prijs aan hun neus voorbijgaan, omdat hun loten niet waren geregistreerd.



De sfeer in het dorp sloeg vervolgens volledig om, schrijft de Spaanse krant El Pais. Op vrijdagavond riep het comité de bewoners samen in het dorpscafé. Volgens de krant beschuldigden sommige inwoners de jonge organisatoren van opzettelijke fraude en beweerden ze dat de fout bedoeld was om geld achter te houden.



Het comité ontkende dat met klem. ‘We hebben niets gestolen’, zei een van de leden in tranen. ‘Vanavond hebben we vrienden verloren.’



Uiteindelijk werd na een stemming een compromis aangenomen. Het feestcomité ziet af van zijn eigen winst (een bedrag tussen 1,2 en 2 miljoen euro). Verder wordt van het resterende geldbedrag een percentage ingehouden om de rest van het verlies te compenseren. Zo krijgen de vijftig inwoners toch de prijs die ze eigenlijk gewonnen zouden hebben.



In andere dorpen ging de registratie van de loten wel goed. In La Bañeza, dat afgelopen zomer zwaar werd getroffen door bosbranden, wonnen dorpsbewoners samen maar liefst 468 miljoen euro in de Spaanse kerstloterij met hetzelfde lotnummer als Villamanin.

Tsja, regels zijn regels. Maar ik zou het gehele bedrag in één pot hebben gestopt en van daar uit hoofdelijk verdeeld. Zo worden winst en tekort eerlijk gespreid.

