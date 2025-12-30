Een toerist is op oudejaarsavond 2024 in het centrum van Amsterdam beroofd van een horloge ter waarde van 168.000 euro. Dat gebeurde bij de ingang van zijn hotel aan de Nieuwe Doelenstraat. De politie brengt nu beelden naar buiten van de verdachten.
Het slachtoffer had kort daarvoor inkopen gedaan en liep met zijn familie richting het hotel. Volgens de politie werd het gezin vanaf het Rokin gevolgd door twee mannen.
Bij aankomst grepen de verdachten hun kans: de toerist werd vastgepakt en het horloge werd met kracht van zijn pols getrokken, in het bijzijn van zijn 12-jarige zoon. De politie roept mensen die (een van) de mannen herkennen op om contact op te nemen.
De verdachten staan op camerabeelden
