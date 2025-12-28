Bizar medisch drama: man sterft aan hondsdolheid na niertransplantatie

Een man uit de Amerikaanse staat Michigan overleefde een zware niertransplantatie, om vijf weken later alsnog te overlijden. De doodsoorzaak: hondsdolheid.



Volgens een rapport van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC is er sprake van een 'uitzonderlijk zeldzame samenloop van omstandigheden'. Het drama begon in december 2024, toen de patiënt in Michigan dolblij was met zijn nieuwe donornier. De operatie slaagde, maar vijf weken later ging het mis. De man kreeg last van hallucinaties, verlammingsverschijnselen en slikproblemen. Niet veel later overleed hij.



Artsen stonden voor een raadsel. Testen wezen uit dat de man was gestorven aan hondsdolheid, maar hij was helemaal niet in contact geweest met wilde dieren. Toen de artsen het dossier van de orgaandonor bekeken, viel het kwartje.



De donor, een man uit Idaho, was overleden na wat leek op een hartstilstand. Uit navraag bij zijn familie bleek echter dat er meer speelde. Twee maanden voor zijn dood had de man in zijn schuur een kitten gered van een agressief stinkdier.



De man ging het gevecht aan en wist het stinkdier bewusteloos te slaan, maar liep daarbij wel een schrammetje op zijn scheenbeen op. Omdat hij niet gebeten was, zocht hij er niks achter.



Achteraf blijkt dat het stinkdier besmet was met rabiës (waarschijnlijk door een vleermuis). De donor overleed ongemerkt aan het virus, waarna zijn organen, waaronder de nier, werden vrijgegeven voor transplantatie. Omdat hondsdolheid extreem zeldzaam is bij mensen, wordt donorbloed hier niet standaard op getest.



Het CDC spreekt van een dodelijke kettingreactie: een vleermuis besmette het stinkdier, het stinkdier besmette de donor via de krab, en de donor besmette via zijn nier de ontvanger.



Er is gelukkig ook nog goed nieuws: drie andere patiënten die hoornvliesweefsel van dezelfde donor hadden ontvangen, konden op tijd worden gewaarschuwd. Zij zijn direct behandeld en verkeren buiten levensgevaar. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is dit pas de vierde keer sinds 1978 dat hondsdolheid via een orgaantransplantatie is overgedragen.

Reacties

