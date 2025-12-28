Kassamedewerker Schiedam jaagt overvaller weg: 'Wij zijn niet bang voor dit soort dingen'

Yasar Yilmaz uit Schiedam was eerder deze week nietsvermoedend aan het werk, toen er plotseling een gewapende man zijn supermarkt binnenkwam en op zijn collega achter de kassa afliep. Hij wilde geld. Maar dat zag de kassamedewerker niet zitten. Hij probeerde zijn wapen af te pakken en liep daarna met Yasar op hem af. De overvaller vluchtte vervolgens de winkel uit.Het gebeurde afgelopen maandag rond 17.15 uur. Yasars collega zat achter de kassa, terwijl hij zelf verderop in de winkel aan het werk was. "Opeens komt een man binnen met een pistool", vertelt Yasar aan RTL Nieuws.De overvaller eiste geld. "Ik hoorde hem de hele tijd roepen: 'Geef mij geld, geef mij geld'", zegt Yasar.Maar zijn collega liet dat niet zomaar gebeuren. "Hij probeerde tijd te rekken, omdat ik verderop in de winkel stond. Ik wist, als ik erheen zou lopen, dat de overvaller bang zou worden omdat we dan met zijn tweeën zouden zijn."Een bewakingscamera achter de kassa legde alles vast. Je ziet hoe Yasars collega geen moment twijfelt en de overvaller de deur uit wil werken. Hij grijpt zelfs naar het wapen, om het af te pakken.De overvaller neemt de benen als de twee winkelmedewerkers naar hem toe lopen.De inschatting dat de overvaller zou schrikken als Yasar erbij zou komen, bleek de juiste. Toen hij hem opmerkte, zette de man het op een lopen. "Wij hebben hem nog zo'n 500 meter achterna gezeten. Maar toen was hij weg."Schrik? Dat hadden de twee geen moment. "Wij zijn niet bang voor dit soort dingen", zegt Yasar koeltjes. Met de kassamedewerker gaat het volgens hem goed. De twee zijn blij met de afloop van hun actie. "Gelukkig is er niks gebeurd en niks meegenomen."De dader wist bij de poging tot overval weg te komen, en is sindsdien spoorloos. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden en dat het onderzoek nog loopt.