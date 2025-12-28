Geen warme woonkamer voor 460 huishoudens: stadsverwarming in Hengelo plat

Het was de koudste kerst sinds 2000 en ook vandaag komt de temperatuur niet ver boven de nul graden uit. Juist dan is een verwarming voor veel mensen onmisbaar. Toch moeten honderden huishoudens in Hengelo het voorlopig zonder doen.

Door een storing zitten 460 huishoudens in Hengelo-Zuid zonder verwarming en warm water. Het gaat om woningen die zijn aangesloten op Warmtenet Hengelo.



Warmtebedrijf Ennatuurlijk, verantwoordelijk voor het warmtenet in Hengelo, laat weten dat er afgelopen nacht een spanningsdip op het stroomnet is geweest. Daarbij is apparatuur van het warmtebedrijf geraakt. "Monteurs zijn momenteel met man en macht bezig om alles weer aan te krijgen", vertelt een woordvoerder van Ennatuurlijk.

Het warmtenet wordt inmiddels langzaam opgestart. "Op sommige plekken wordt alweer warmte geleverd." Volgens het bedrijf gebeurt het opstarten gedoseerd, om te voorkomen dat het net instabiel raakt.

Ennatuurlijk verwacht dat de levering aan het einde van de middag weer volledig is hersteld.

Reacties

28-12-2025 15:36:50 Emmo

Hm, Als bij mij de verwarming uitvalt kan ik uit nood nog bij de buren terecht. Maar als het halve dorp platligt...

Ik vind het wel vreemd dat een dergelijk essentieel nutsbedrijf op z'n kont gaat door een spanningsdip. Geen beveiliging? En waarom duurt het opstarten zo lang?

