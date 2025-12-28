Fabrieksbaas speelt voor kerstman: alle 540 medewerkers krijgen tonnen aan bonus

Een fabrieksbaas in de Amerikaanse staat Louisiana heeft voor Kerstman gespeeld door zijn werknemers ruim 200 miljoen euro aan bonussen te geven. Graham Walker, die binnenkort afzwaait als het hoofd van Fibrebond, verkocht het familiebedrijf eerder dit jaar.



Fibrebond, een bedrijf in de elektriciteitsvoorziening, werd voor 1,7 miljard dollar (ruim 1,4 miljard euro) gekocht door een vermogensbeheerder.



Walker stelde wel één harde voorwaarde voor de verkoop. Een deel van de opbrengst moest naar het hardwerkende personeel van het bedrijf gaan, dat zijn vader in 1982 startte.



„Zonder die voorwaarde zouden veel werknemers, die het bedrijf door tientallen jaren van hoogte- en dieptepunten hebben geloodst, zijn weggegaan”, stelt de 46-jarige Walker tegen The Wall Street Journal. Hij vond zelfs dat personeel dat geen aandelen in het bedrijf heeft, beloond moest worden.



De deal levert elke fulltime medewerker gemiddeld 376.574 euro op. De oude garde onder Fibrebond-personeel krijgt zelfs nog meer. De bonussen worden in vijf jaarlijkse termijnen uitbetaald. Bij het bedrijf werken 540 mensen.



Afgelopen zomer werden de eerste enveloppen met de bedragen uitgedeeld in de fabriek. Sommige werknemers barstten in tranen uit, anderen dachten dat het een grap was. Weer anderen zaten verstomd van verbazing, schrijft de zakenkrant. Iemand besloot zijn hele familie op vakantie mee te nemen naar Cancún (Mexico), anderen schaften meteen een nieuwe auto aan.



Ook de 51-jarige Lesia Key wist meteen wat ze met het geld ging doen. Key begon 29 jaar geleden in de fabriek. Toen haar uurloon nog 5 dollar was. „Nu kan ik echt gaan leven”, zegt ze. Zodra haar hypotheek is afbetaald, wil ze een kledingboetiekje openen.



Haar collega, de 67-jarige Hong Blackwell, zei meteen met pensioen te gaan. „Nu hoef ik me geen zorgen meer te maken”, aldus de van origine Vietnamese.

