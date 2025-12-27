Kans van één op een miljoen: baby gezond geboren na zwangerschap buiten baarmoeder

Een wonder, zo mag je de geboorte van baby Ryu Lopez in Los Angeles gerust noemen. Afgelopen augustus werd hij geboren na een zwangerschap die zich volledig buiten de baarmoeder afspeelde in de buik. En om het nog bijzonderder te maken: moeder Suze wist tot een paar dagen voor de bevalling niet dat ze zwanger was.De directeur van de verloskunde-afdeling van het ziekenhuis waar Ryu werd geboren noemt zijn geboorte 'echt waanzinnig'. "Slechts 1 op de 30.000 zwangerschappen vindt plaats in de buik in plaats van de baarmoeder", zegt dr. John Ozimek. "En zwangerschappen die het in de buik tot het einde halen zijn eigenlijk compleet ongezien. Nog zeldzamer dan één op een miljoen", zegt hij tegen persbureau AP.Suze had al voor de zwangerschap last van een zogeheten ovariumcyste, een met vocht gehulde holte in de eierstok. Artsen hielden dit al jaren in de gaten en eerder was een andere cyste verwijderd.In eerste instantie dachten Suze en haar man Andrew dat de cyste groeide toen haar buik begon te groeien. Ze gingen dan ook gewoon door met hun leven.Maar de pijn en de druk, waarvan ze dacht dat het de cyste was, namen toe. Ze ging naar het ziekenhuis om de cyste te laten verwijderen, maar daarvoor was een CT-scan nodig. En om die te maken, moest ze eerst een zwangerschapstest doen vanwege de straling. Tot haar verrassing was die test positief en kon de verwijdering van de 'cyste' dus niet doorgaan.Suze vertelde het aan haar man tijdens een honkbalwedstrijd van de LA Dodgers door hem een rompertje en een briefje te geven. "Ze keek alsof ze wilde lachen en huilen tegelijkertijd", vertelt Andrew.Kort na die wedstrijd begon Suze zich slechter te voelen en ging ze naar het ziekenhuis. Daar werd ze onderzocht en na het maken van een MRI-scan en een echo werd duidelijk dat haar baarmoeder leeg was.Bij dergelijke zwangerschappen is de kans meer dan 90 procent dat de baby het uiteindelijk niet overleeft. En de kans is ongeveer 1 op 5 dat een kind dat wel geboren wordt, afwijkingen heeft. Maar voor Suze en Ryu verliep het dus, tegen alle verwachtingen in, wel goed.Op 18 augustus van dit jaar werd hij geboren tijdens een risicovolle operatie waarbij Suze liters bloed verloor. Zelf was ze volledig onder narcose. Uiteindelijk kregen de artsen de bloedingen onder controle. "Ik geloof echt in wonderen", blikt Suze terug op haar opmerkelijke zwangerschap. "God heeft ons het beste geschenk gegeven dat ik me kan wensen."