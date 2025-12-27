Markt voor exclusieve wijnen zakt verder in: 'Alles is misgegaan'

Het is opnieuw een teleurstellend jaar voor het investeren in dure topwijnen. De markt voor exclusieve wijnen uit bijvoorbeeld de Bourgogne, Bordeaux en Champagnestreek is door een geleidelijke uitverkoop terug op het niveau van 2020.



De prijzen van exclusieve wijnen zijn dit jaar met 2,8 procent gedaald, en staan daarmee zelfs 12,6 procent lager dan twee jaar gelden. Dat blijkt uit de Fine Wine 100-index van wijnbeurs Liv-ex, die de prijsontwikkeling volgt van honderd van de meest gewilde kwaliteitswijnen op de beleggingsmarkt.



Daarmee is zo'n beetje de volledige koersstijging van de coronapandemie tenietgedaan. Juist in die periode werden volop dure topwijnen ingekocht door investeerders en handelaren, die toen veel geld hadden te besteden en relatief goedkoop geld konden lenen.



Die tijd is voorbij, en ook de huidige importheffingen van de regering-Trump schrikken Amerikaanse wijnkopers af. Ondertussen is beleggen in technologie-aandelen juist erg populair door de opkomst van AI, en wordt beleggen in goud beschouwd als een veilige haven in onzekere tijden door hoog opgelopen geopolitieke spanningen.



"Het is verschrikkelijk geweest", zegt beursdirecteur Justin Gibbs van Liv-ex tegen de Britse zakenkrant Financial Times. "In eerdere marktdalingen waren er nog lichtpuntjes. Maar in deze specifieke bearmarkt is alles misgegaan."



Want voor specifieke wijnstreken zijn de klappen nog steviger. Zo staat de index voor topwijnen uit het beroemde Bordeauxgebied 6,6 procent lager dan een jaar geleden. Terwijl de index voor de meest verhandelde champagnes 6,3 procent lager staat dan vorig jaar, en die voor de meest exclusieve Bourgognes 5,2 procent lager. De drie indices staan daarmee allemaal bijna 20 procent lager dan twee jaar geleden.



Ook de voorverkoop van topwijnen die nog op het vat rijpen, voorspelt niet veel goeds. De zogeheten 'en primeur campagnes', waarbij handelaren de meest gewilde wijnen vroeg inkopen, kampen nog altijd met een overschot aan voorraad.



Deze wijnen worden intussen op de secundaire handelsmarkt voor lagere prijzen verkocht, meldt FT. Topman Gregory Swartberg van wijninvesteringsmaatschappij Cru Wine ziet de huidige marktomstandigheden daarom vooral als een mooie kans om 'geweldige wijnen' goedkoper in te kopen.

Reacties

27-12-2025 14:27:57 Emmo

Tja, in de windhandel zal de één winnen en de ander verliezen. 't Is maar net wat een gek er voor geeft. Met tulpenbollen was het indertijd net zo.

