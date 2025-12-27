Twee toeristen doodgemarteld in Spaans vakantiehuis, derde zeer ernstig gewond

In een vakantiewoning in Elche, in de buurt van de Spaanse stad Alicante, zijn twee Duitse toeristen doodgemarteld. Een derde toerist verkeert in levensgevaar. Volgens de Spaanse politie kwamen de drie gisteravond aan bij het vakantiehuis. Binnen bleken twee Poolse krakers te zijn. Het liep uit op zeer heftig geweld.



De politie werd gisteren aan het begin van de avond gebeld door de buurvrouw van de vakantiewoning waar zich het drama afspeelde. Enkele Spaanse media die zeggen dat ze zich baseren op informatie van politiebronnen, melden dat de buurvrouw die 112 belde, een Nederlandse is.



Zij zou aan het begin van de avond veel lawaai hebben gehoord vanuit het vakantiehuis. Volgens Spaanse media die uit de 112-melding van de buurvouw citeren, vertelde zij de politie dat ze twee mannen zag, in korte broek en zonder shirt, die met lichamen aan het slepen waren.



Het was voor de buurvrouw niet duidelijk of het ging om mensen die nog leefden of dat de slachtoffers al dood waren toen hun lichamen werden verplaatst. Uit angst dat de mannen haar zouden zien, hield de buurvrouw zich daarna schuil. Ze kon daarom, toen ze de politie belde, niet heel veel details geven.



Agenten hielden het huis vanuit alle hoeken 20 uur in de gaten om erachter te komen hoeveel mensen binnen waren.

Omdat de situatie onduidelijk was, ging de Spaanse militaire politie Guardia Civil er met tientallen mensen op af en besloot tot een omsingeling van het vakantiehuis. Die duurde twintig uur. Via megafoons en met hulp van tolken werd onderhandeld met degenen die zich binnen in de woning hadden verschanst. Vanmiddag bleek dat het ging om twee Polen, die de vakantiewoning vier dagen geleden kraakten. Eenmaal binnen vond de Guardia Civil behalve de Poolse krakers ook de twee doden en de zeer zwaargewonde. Alle drie slachtoffers zijn mannen. Volgens de politie blijkt uit geweldssporen op hun lichamen dat ze langdurig met stompe voorwerpen zijn geslagen. Er waren geen messen of vuurwapens in het huis.



Burgemeester Pablo Ruz van Elche vertelde vanavond aan journalisten dat hij de twee Polen kende. Volgens hem werden ze in de afgelopen twee maanden drie keer opgepakt voor het kraken van woningen in zijn gemeente. 'Ten minste drie keer zijn deze mensen gearresteerd, maar direct na de arrestatie ook weer vrijgelaten', zei Ruz. 'Recidivisme dat niet wordt bestraft, is een zeer ernstig probleem, dat nu twee levens heeft geëist. Dat is schandalig en immoreel en kan niet langer zo doorgaan.'



De vakantiewoning waar het zich allemaal afspeelde staat bij Elche, aan de rand van het natuurpark Salines de Santa Pola, waar trekvogels leven in moerasachtig gebied en waar zich ook veel zoutpannen bevinden. Het is een gebied waar behoorlijk wat Nederlanders, Belgen en Duitsers een tweede woning hebben.



De woning is eigendom van een Duits paar. De drie Duitsers die er gisteren aankwamen, zijn vrienden van hen. Onderzoek naar de exacte toedracht loopt nog. In de eerste uren werd door de politie gedacht aan een afrekening. Dat scenario is nog niet uitgesloten, maar volgens de politie inmiddels wel vrij onaannemelijk. Vanmiddag werd gezegd dat de eigenaren van de vakantiewoning de drie mannen de sleutels van het huis hadden gegeven, zodat ze er de kerstdagen door konden brengen. Toen ze aankwamen zouden ze zijn verrast door de krakers. Een derde scenario dat onderzocht wordt, is dat de eigenaren van het huis wisten dat de Polen het pand hadden gekraakt, dat ze hun drie vrienden vroegen naar Elche te reizen om de krakers te verwijderen, en dat die bij aankomst de Polen zodanig provoceerden, dat de boel geheel uit de hand liep.

Een woning kraken is wel wat anders dan mensen martelen en vermoorden

