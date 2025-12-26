Piloten drukken op rode knop na noodsituatie in VS en toestel landt automatisch

Op een vliegveld in het Amerikaanse Denver is een vliegtuigje veilig geland na een incident aan boord, waarbij de piloten het toestel niet meer bestuurden. Het zou voor het eerst zijn dat dit automatische systeem is ingezet bij aan calamiteit. De piloten zijn ongedeerd.



Tijdens de vlucht vanuit Aspen verdween de druk in de cabine snel, zegt de directeur van de maatschappij die het vliegtuigje charterde. De piloten drukten direct op een rode knop die het automatische landingssysteem activeert, waarna het toestel uit zichzelf een geschikt vliegveld zocht en de landing inzette.



Met de druk op de knop wordt ook direct de luchtverkeersleiding ingeseind. Met een geautomatiseerde stem zegt 'piloot onbekwaam'. De stem waarschuwt ook andere piloten die in de buurt vliegen.



De hulpdiensten hebben onderstaande video online gezet waarop te zien is dat het toestel veilig op de landingsbaan van de Rocky Mountain Metropolitan Airport bij Denver staat. Er waren behalve de twee piloten geen mensen aan boord.



Het tweemotorige turbopropvliegtuig landde met een automatisch landingssysteem van Garmin, dat volgens het bedrijf in zo'n 1700 vliegtuigen is geïnstalleerd. Het was nog niet ingezet bij een daadwerkelijke noodsituatie, schrijft het bedrijf in een verklaring.



De piloten zouden nog wel bij bewustzijn zijn geweest, maar ze hebben het systeem uit voorzorg ingeschakeld, zegt de directeur van het charterbedrijf. "Ze namen geen risico, zoals hen ook is aangeleerd." De luchtvaartautoriteiten onderzoeken het incident.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.