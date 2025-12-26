Spaanse vrouw krijgt bijna miljoen euro voor verwisseling bij geboorte

Twee baby’s werden in Spanje bij de geboorte verwisseld en leefden ruim twintig jaar bij de verkeerde familie. Een pijnlijke vergissing. Nu krijgt een van de vrouwen eindelijk erkenning, met een schadevergoeding van 975.000 euro.



De meisjes werden in 2002 geboren in een ziekenhuis in het Spaanse La Rioja, maar gingen per ongeluk met de verkeerde ouders mee naar huis. Niemand had het door. Pas veel later, na een dna‑test, ontdekte een van de vrouwen dat ze geen enkele biologische band had met de mensen die haar hadden opgevoed. De autoriteiten verklaarden dat het om een menselijke fout ging.



In één van de zaken heeft het Hooggerechtshof van La Rioja beslist dat een van de vrouwen bijna 1 miljoen euro schadevergoeding krijgt. Dat bedrag ligt 125.000 euro hoger dan de oorspronkelijke vergoeding die haar waas toegewezen. De hogere rechter vond de schade groter dan eerder gedacht, onder meer omdat de vrouw haar echte moeder nooit heeft kunnen ontmoeten. Zij overleed in 2018, voordat het onderzoek begon.



Ook haar kwetsbare jeugd speelde mee: zij werd als minderjarige opgevoed door de vrouw die ze als haar grootmoeder zag, omdat haar niet‑biologische ouders haar niet zelf konden verzorgen.



Beide vrouwen vonden de oorspronkelijke vergoeding van 850.000 euro te laag. Ze eisten elk ruim 3 miljoen euro voor de ‘onherstelbare schade’ die de verwisseling heeft veroorzaakt.



De tweede zaak loopt nog.

Reacties

26-12-2025 14:06:25 DrZiggy

Administrator



S Als één van de vrouwen een hogere vergoeding krijgt vanwege de kwetsbare jeugd die ze onterecht heeft gehad, moet de andere vrouw dan minder krijgen omdat haar dat bespaard is gebleven?

