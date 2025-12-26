Hele winter gratis skiën in dit Franse dorp, want dat is voor de gemeente veel goedkoper

Wil je deze winter zonder te betalen skiën, dan moet je in het Franse Saint-Colomban-des-Villards zijn. Dat is voor het dorp namelijk goedkoper dan iedereen skipassen te laten kopen. Klinkt gek, is toch zo.



De situatie in het gebied was zo verliesgevend geworden, dat bijna 40 procent van het budget van de plaats werd gebruikt om dat te compenseren, weet Euronews. Dat kon niet langer zo doorgaan.



Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om het skigebied helemaal te sluiten, maar dat was ook weer een beetje rigoureus. De kosten voor het aanbieden van gratis skiën liggen zo rond de 200.000 euro, schrijft Euronews, maar dat is slechts een vijfde van wat de verliezen zouden zijn, als alles open zou blijven.



"Het kost ons echt minder als we niks vragen", zegt Pierre-Yves Bonnivard, burgemeester van de plaats. Dat is overigens al een tijd zo. Al 25 jaar wordt er verlies geleden, maar de afgelopen jaren wordt dat steeds erger.



Volgens de burgemeester komt dat vooral door onbetrouwbare sneeuwval. Door klimaatverandering wordt de hoeveelheid sneeuw in de bergen steeds minder. Dit jaar lijkt er wat dat betreft niet veel aan de hand. Meteoroloog William Huizinga dook even de sneeuwkaarten in om te kijken hoe Saint-Colomban-des-Villards ervoor staat. "Op de berg ligt er zo'n 60 centimeter, in het dal 5 centimeter. En daar komt de komende dagen nog wel wat bij."



Voor de fanatieke wintersporter is een bezoek aan Saint-Colomban-des-Villards overigens niet aan te raden, want er zijn nog slechts een paar pistes open. Vooral beginners en families kunnen er hun lol op, zo is de verwachting.

Reacties

26-12-2025 10:17:59 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.843

OTindex: 206

S Ik denk dat ze zich nog wel eens in de vingers kunnen snijden hiermee. Ze zullen ongetwijfeld verantwoordelijk zijn voor het gebied en dat zal ook blijven.



Een gratis gebied zal veel meer mensen trekken en dan wordt het veel duurder om te onderhouden.



Dat mensen niet willen betalen, wilt niet zeggen dat ze niet gratis komen.

26-12-2025 11:44:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.056

OTindex: 96.794

Was er niet juist veel sneeuw en zelfs storm in de Alpen?! klik hier

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.