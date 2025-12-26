Maandenlang ergernis om teksten A28, tot iemand zelf in actie kwam

'Vol = vol, het is genoeg!!' Die tekst was lange tijd te lezen op een geluidswal op de A28 bij Zwolle. Een doorn in het oog van een weggebruiker, die besloot het dan zelf maar weg te halen. "Het engste dat ik in lange tijd gedaan heb", schrijft ze. Rijkswaterstaat was er minder blij mee.Automobilisten die weleens over de A28 rijden en langs Zwolle rijden, zullen de tekst mogelijk herkennen. Het is niet de enige tekst die op de geluidswal is geklad. Ook 'Oorlog = waanzin' en 'QR gaat te ver', is te lezen. Dat verwijst dan waarschijnlijk naar de QR-codes tijdens de coronaperiode, die je nodig had om bepaalde plekken binnen te komen.De teksten waren voor een weggebruiker reden genoeg om het heft in eigen hand te nemen. Volgens haar duurde het te lang voordat Rijkswaterstaat het zelf deed. "Het is hetgeen waar ik terugkijkend dit jaar het meest trots op ben", schrijft ze op sociale media. "En Rijkswaterstaat heeft het hierdoor uiteindelijk grondig verwijderd." Meer wilde ze niet kwijt over haar actie, inmiddels zijn de berichten op sociale media verwijderd.In april/mei van dit jaar heeft Rijkswaterstaat de tekst verwijderd, zeggen ze in reactie op vragen van RTL Nieuws. Al zeggen ze dat hen niet bekend is dat iemand uit eigen beweging het eerste deel heeft gedaan."Het zelf verwijderen van teksten op symbolen zorgt voor onveilige situaties, zegt Rijkswaterstaat erover. "Dat is zeker niet de bedoeling. Het is niet alleen onveilig voor diegene zelf, maar ook voor andere weggebruikers. Het zorgt voor onverwachte en ongewenste situaties."De politie is het eens met Rijkswaterstaat. "Doe het niet, het is hartstikke onveilig." Bovendien zou het boetes kunnen opleveren, al is dat in dit geval niet gebeurd.De vrouw die zelf in actie kwam, krijgt bijval genoeg van mensen die de teksten ook enorm storend vonden. "Ik erger me er al lange tijd aan. Heel goed dat je dit hebt gedaan", zegt iemand. En een ander: "Dankjewel. Ik was ook nogal geschokt dat het niet werd weggehaald."Bart Oosterhout vond de teksten dusdanig vervelend, dat hij sinds de herfst van 2024 meerdere klachten erover indiende bij Rijkswaterstaat. Een klachtprocedure kan bij Rijkswaterstaat twee weken duren. Dus Bart belde na die periode steeds terug. "Dat heb ik zes keer gedaan. En toen heb ik de media ingeschakeld."De Stentor schreef het verhaal van Bart in december vorig jaar op. Toen al reageerde Rijkswaterstaat dat de tekst weggehaald zou worden, maar dat nog niet duidelijk was wanneer dat precies zou gebeuren.Vier maanden later gebeurde dat dus, nadat er een deel was weggehaald door de eerder genoemde weggebruiker. Naar eigen zeggen haalde zij alleen het deel 'vol = vol' weg. Bart zag inderdaad dat er eerst een deel was weggehaald. "Het was een beetje provisorisch gedaan."Bart stoorde zich vooral aan het 'bureaucratische geneuzel'. Het waren naar zijn idee racistische teksten, en daar zou de overheid iets aan moeten doen. "Het is niet humaan en er moest iets aan gedaan worden, maar je wordt gewoon niet gehoord. Ik snap heel goed dat mensen één keer bellen en het er dan bij laten."Maar bellen is wel van belang. Want pas dan komt Rijkswaterstaat in actie. "Als we geen opmerkingen krijgen, doen we er vaak niets mee", zegt woordvoerder Joyce Rebergen van Rijkswaterstaat. De kosten zijn ook een reden om het erbij te laten. Het kan zomaar 5 tot 10.000 euro kosten. "Dat is erg afhankelijk van de situatie", zegt Rebergen. "Er moet een aannemer komen, een rijbaan moet afgesloten worden, enzovoort."In dit geval duurde het dus wel even voordat actie werd ondernomen. "De tekst vol = vol is een grijs gebied. Er moet beoordeeld worden of het aanstootgevend is. Vervolgens moet er een aannemer worden ingeschakeld en dat moet worden ingepland. Dat heeft nu wat langer geduurd." Ook Rebergen stelt dat het fijner was geweest als dat iets sneller was gebeurd.Rijkswaterstaat legt uit wanneer teksten verwijderd kunnen worden: "Graffiti wordt verwijderd wanneer teksten of symbolen kwetsend, discriminerend of aanstootgevend zijn. In dit geval betrof het teksten langs de A28 bij Zwolle die als kwetsend zijn beoordeeld, daarom zijn ze verwijderd."