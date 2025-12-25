Van grap tot blikvanger: bierkratten-kerstboom siert Dedemsvaart

Wat begon als een grap onder vrienden is uitgegroeid tot een opvallende kerstattractie langs de Industrieweg in Dedemsvaart. De 21-jarige Jeffry Krikhaar bouwde samen met een groep vrienden een kerstboom van lege bierkratten op het platte dak van een pand.“In de keet stonden na het afgelopen jaar een heleboel lege kratten,” vertelt Jeffrey. “Tijdens het drinken van een biertje met een vijftal vrienden ontstond het idee om er met de feestdagen iets mee te doen. Zo werd het plan voor een kerstboom geboren.”De boom bestaat uit circa 105 bierkratten, die zijn gestapeld in 19 lagen. Voordat de boom definitief werd opgebouwd, is meerdere keren getest in de schuur. “We wilden zeker weten dat het haalbaar en veilig was,” aldus Jeffrey. Uiteindelijk slaagde de groep erin door achter de kratten een ondersteunende constructie te bouwen.Na de opbouw werd de kerstboom versierd met lichtjes en kreeg hij bovenop een zwaailicht als opvallende finishing touch. Dat de bijzondere creatie veel bekijks trekt langs de drukke invalsweg, staat buiten kijf. Regelmatig minderen voorbijgangers vaart om de kerstboom van bierkratten met eigen ogen te bewonderen.