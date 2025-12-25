Man vergeet te pinnen voor benzine en saucijzenbroodjes en wint in de rechtbank

56 euro voor benzine en twee saucijzenbroodjes. Dat is wat een Overijsselaar moest betalen aan een tankstation. Maar er was één probleem: het pinnen mislukte. Het tankstation probeerde dit geld via een gerechtsdeurwaarder, die ruim 70 euro extra kosten vorderde, in de rechtbank alsnog te krijgen. Zonder succes.

De man werd een dag na de mislukte pinbetaling in januari 2024 aangeschreven door een gerechtsdeurwaarder. In de brief stond dat de man alles bij elkaar ruim 129 euro moest aftikken.



Dit bestond uit een bedrag van 56 euro voor de niet-betaalde brandstof en twee saucijzenbroodjes. Daarbovenop kwam 73,37 euro voor de incassokosten, informatiekosten, btw en de rente die werd geheven over het niet-betaalde bedrag.

Volgens het tankstation is er sprake geweest van een juridisch "onrechtmatige daad", tot grote ontsteltenis van de klant. Hij was het niet eens met de extra geheven kosten. Anderhalve week nadat hij de brief kreeg maakte de man alleen de 56 euro over voor de benzine en broodjes.



Dit tot onvrede van het tankstation, dat de man meermaals vroeg om de overige kosten alsnog te betalen. Nadat de klant weigerde startte de ondernemer in mei van dit jaar een rechtszaak.

Deze extra kosten waren volgens het tankstation nodig, want gerechtsdeurwaarders hebben in zulke gevallen de bevoegdheid om de identiteit en gegevens van niet-betalende klanten te achterhalen. Het tankstation kan dit zelf niet doen.



De procedure in de Almelose rechtbank nam al met al ruim een halfjaar in beslag. De conclusie: de klant hoeft de overige kosten niet terug te betalen. Er is namelijk sprake geweest van een vergissing. "Dat hij niet heeft betaald is per ongeluk gegaan. Er is dus geen sprake van een onrechtmatige daad", zo staat in de openbare uitspraak.

Het tankstation voerde als argument aan dat er diefstal was gepleegd, maar dit veegde de rechtbank van tafel.

Omdat het tankstation de rechtszaak heeft verloren, moet het de proceskosten van 60 euro betalen.

