Noorwegen bouwt langste en diepste onderwatertunnel ooit: rotonde op de zeebodem

Wij Nederlanders staan bekend als een volk dat wel een aardige tunnel, brug of ecoduct uit de grond kan stampen, maar Noorwegen doet daar nog een schepje bovenop. Met de Rogfast-tunnel, ook wel de Boknafjordtunnel genoemd, zetten de Noren een bouwwerk neer dat alle bestaande records aan flarden rijdt.

Dit wordt niet alleen de langste onderwatertunnel ter wereld, maar ook de diepste. Op het laagste punt zoeven auto’s straks zo’n 400 meter onder de zeespiegel van A naar B.

Met een lengte van ongeveer 27 kilometer is het record meteen binnen. De huidige titelhouder, de Noorse Lærdalstunnel, komt ‘slechts’ tot 24,5 kilometer. Daarbij vergeleken is onze Westerscheldetunnel met 6,6 kilometer heel bescheiden te noemen.



De Rogfast-tunnel krijgt twee tunnelbuizen met elk twee rijstroken. Alsof dat nog niet genoeg is, komt er diep onder zee ook nog iets wat je daar totaal niet verwacht: een dubbele rotonde. Honderden meters onder het wateroppervlak kunnen automobilisten straks afslaan richting het eiland Kvitsøy. Noorwegen doet niet aan half werk.

De tunnel is onderdeel van een veel groter project: het vernieuwen van de E39, een kustroute van 1.100 kilometer tussen Trondheim en Kristiansand. Die tocht kost nu zo’n 21 uur en vereist zeven veerboten. Dat is niet alleen traag, maar ook kwetsbaar bij slecht weer. Met bruggen en tunnels moet de hele route veerbootvrij worden, waardoor de reistijd halveert naar ongeveer elf uur.



De Rogfast-tunnel moet in 2033 klaar zijn. Het volledige E39-project is nog ambitieuzer en loopt door tot ver na 2040, met een geplande afronding rond 2050.

