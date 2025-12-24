Inwoners Spaans dorp dat zwaar werd getroffen door bosbrand winnen samen 468 miljoen euro in kerstloterij

Inwoners van het Spaanse dorp La Baneza, dat afgelopen zomer zwaar werd getroffen door bosbranden, kunnen het jaar afsluiten met een onverwachte meevaller. Ze wonnen samen maar liefst 468 miljoen euro in de Spaanse kerstloterij El Gordo.



De branden die in augustus rond La Baneza woedden, behoren tot de zwaarste in de Spaanse geschiedenis. Ze verwoestten 55.000 hectare bos, kostten drie mensen het leven en dwongen achtduizend inwoners om hun huizen te verlaten. Voor de gemeenschap kwam hulp te laat, maar enkele maanden later volgt nu onverwacht goed nieuws.



Volgens burgemeester Javier Carrera heeft de loterijwinst gezorgd voor ‘een stortvloed aan emoties na zo’n verschrikkelijk jaar’. „De loterij winnen is niet alleen een reden voor vreugde, maar voelt ook als iets wat uit de hemel is komen vallen voor een plek die zoveel nodig heeft”, zei hij.



Ook inwoners van het nabijgelegen Villablino, waar in maart vijf mannen omkwamen bij een mijnongeval, hadden het winnende lot gekocht en delen mee in de prijzenpot.



De Spaanse kerstloterij El Gordo (letterlijk vertaald als ‘de dikke’) bestaat uit 100.000 nummers, die elk 1980 keer voorkomen. Een lot, een zogenoemde décimo, kost 20 euro en levert bij winst 400.000 euro op. In La Baneza werden 117 series van het winnende nummer verkocht, goed voor een totale uitbetaling van 468 miljoen euro, te verdelen onder de inwoners.



Rond El Gordo bestaat heel wat bijgeloof. Zo zouden mensen bewust een lot kopen in regio’s die door tragedies zoals bosbranden getroffen werden, vanuit de overtuiging dat na ongeluk geluk volgt. Voor La Baneza en Villablino lijkt dat bijgeloof niet voor niets.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.