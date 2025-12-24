Reportage: KNRM-redders verrassen zeevarenden tijdens jaarlijkse kerstbrodenactie

Zeevarenden die tijdens kerst geen kans krijgen om met hun geliefden te zijn, zijn zaterdagochtend door KNRM-redders verrast op de Noordzee. Vanuit zeven reddingstations in Nederland kwamen de schepen langszij om kerstbroden te bezorgen bij zeeschepen. Dit keer dus geen reddingen, maar een gebaar van mens tot mens. Schuttevaer stapte aan boord bij reddingboot Antoinette van station Stellendam voor deze inmiddels vertrouwde, maar nog altijd bijzondere tocht op de Noordzee.Na een aantal hoognodige bakjes koffie, springen tien mannen van reddingstation Stellendam zaterdagochtend zonder moeite in hun meer dan tien kilo wegende overlevingspak. Het is tijd om aan boord te stappen van de Antoinette, de reddingboot waarmee de KNRM-mannen vandaag op pad gaan om zeevarenden op de Noordzee een kerstcadeau te bezorgen.De lucht is stralend blauw, de zee is rustig en de zon geeft de dag een lenteachtige sfeer. De perfecte weersomstandigheden voor de jaarlijkse kerstbrodenactie, vinden de redders. Vanuit de stuurhut probeert schipper Kees Koese via de marifoon contact te maken met de kapiteins aan boord van de zeeschepen. Een enkele keer blijft een reactie uit, maar de meeste bemanningsleden staan binnen een mum van tijd vrolijk zwaaiend en ‘merry christmas’-roepend aan de reling.Met behulp van emmertjes en een lang touw worden de kerstbroden vanaf de Antoinette soms wel veertig meter hoog gehesen. Op de camera, die door de redders aan het emmertje is bevestigd, worden de breed lachende gezichten van de zeevarenden vastgelegd. Het is duidelijk dat een klein gebaar een groot verschil maakt voor de bemanning, die soms wekenlang op een schip in de Noordzee verblijft en alleen kan bouwen op directe collega’s.Tussen het bezoeken van de zeeschepen door vertelt schipper Kees over het werk van de KNRM. Zelf maakt hij al ruim 37 jaar deel uit van de reddingsmaatschappij. ‘Hij is aan boord geboren’, grapt een van zijn collega’s. ‘Het is gewoon geweldig mooi werk’, verklaart Kees zelf. ‘Als dat niet zo zou zijn, was ik er allang mee gestopt. En het is ontzettend dankbaar werk. Je redt mensen uit situaties waarvan ze vaak niet eens hadden verwacht er überhaupt in te kunnen belanden.’Ondankbaar kan het ook zijn, geeft Kees toe. ‘We hebben weleens een windsurfer gered die in de knoop was geraakt met zijn touwen. Om hem te helpen, hebben we de touwen door moeten snijden. Een paar weken later kregen we daar een factuur van, omdat we zijn spullen kapot hadden gemaakt. Dan red je iemands leven en krijg je er dit voor terug.’Daar waar het weer op de Noordzee nog stralend was, lijkt het dichter bij de kust in een seconde om te slaan. De Antoinette botst tegen een dicht mistveld, waardoor al het zicht verdwijnt. Maar dat blijkt voor de redders geen probleem te zijn. ‘Geen paniek, gewoon op de radar kijken. En als je het niet vertrouwt, gaan we gewoon wat zachter varen.’Het is tekenend voor de omstandigheden en situaties waar de redders van de KNRM mee te maken krijgt en aan gewend zijn geraakt, maar ook voor de karakters van de redders zelf. Nuchter, enthousiast en met oneindig doorzettingsvermogen. Dat de mannen van Stellendam dit jaar ‘slechts’ zeventig keer moesten uitrukken – en dat dat natuurlijk vooral een positief gegeven is – vinden de redders dan ook maar niks. ‘Wij willen juist door weer en wind’, klinkt het op de reddingboot. ‘Daar doen we het voor.’De dag wordt afgesloten met tien bakjes kibbeling, wat biertjes en een aantal sterke verhalen. Maar het gevoel van samen iets goeds te hebben gedaan overheerst bij de mannen die naast collega’s inmiddels ook een hechte vriendengroep vormen.