Oever Engels kanaal stort in, boten belanden in metersdiep gat

Op een kanaal in het westen van Engeland zijn bij een dijkdoorbraak twee boten in een gat gestort. Er zijn geen gewonden.Het gat bij de plaats Whitchurch is zo'n vier meter diep en circa vijftig meter lang. De hulpdiensten spreken van een zinkgat.Vannacht begaf een van de oevers van het Llangollen-kanaal het door nog onbekende oorzaak. De brandweer kreeg rond 04.22 uur een melding dat het water uit het kanaal het omliggende land op stroomde.Er waren geen mensen op de boten die in het gat zijn gestort, wel op de twee vaartuigen die dicht bij het gat liggen. Zij zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. Zo'n twaalf bewoners zijn elders opgevangen.Sommige omwonenden dachten dat er een aardbeving was toen de oever instortte, schrijft de BBC. Het geluid was zo hard dat bewoners hun schip ontvluchtten."We werden rond 04.20 uur wakker van een harde klap. Er vielen ook spullen uit de kasten. We zijn daarna van boord gegaan", zegt de bewoner van een boot die op zo'n tachtig meter van de instorting lag. Volgens een lokale politicus is het "een wonder" dat er geen slachtoffers zijn.De brandweer heeft in het kanaal een dam geplaatst om te voorkomen dat er nog meer water wegloopt.