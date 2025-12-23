Tankstation is diefstal spuugzat en grijpt in: Voortaan eerst ID afgeven

Bij een tankstation bij Velperpoort in Arnhem zijn ze er helemaal klaar mee. De afgelopen weken reden opvallend veel scooterrijders weg zonder te betalen na het tanken. Dat zorgde voor zoveel frustratie dat het tankstation heeft besloten in te grijpen.



"De afgelopen twee weken hebben we bizar veel scooterrijders die tanken, en zonder te betalen doorrijden", vertelt de manager van de tankshop tegen Omroep Gelderland. Volgens hem gaat het vooral om jonge jongens. "Het is frustrerend. Ik zie iemand staan en ineens is die weg. De scooterrijders kunnen dat heel snel doen."



Volgens de manager is het voor medewerkers bijna onmogelijk om het tegen te houden. "Ze tanken in een of twee minuten en dan zijn ze ineens gauw weg. En doordat ze hun helm op hebben, zie je hun gezichten niet", vervolgt hij.



Ook achteraf ingrijpen blijkt lastig. "De scooters hebben alleen aan de achterkant een kentekenplaat en als ze tanken zie je die niet. Als ze dan gauw wegrijden voor de shop langs heb ik er geen zicht op", legt de manager uit.



Het tankstation nam contact op met de politie en beschikt over camerabeelden, maar dat levert weinig op. Zij geven bij het tankstation aan dat het om een civiele zaak gaat, en er daarom weinig mee kunnen doen.



Daarom hangt er nu een duidelijk briefje bij de winkel van het tankstation. Scooterrijders moeten voortaan eerst naar binnen komen en een ID of pinpas afgeven voordat ze mogen tanken. Pas daarna kan de brandstof worden gepompt.



Volgens de manager werkt die maatregel nu al. "We merken nu al dat dat helpt, het is de afgelopen dagen minder", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Reacties

23-12-2025 16:31:07 DrZiggy

Administrator



S Ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dan dat je voor het tanken met een scooter binnen je helm of id moest afgeven.



Nooit geweten dat er nog plaatsen zijn waar dit nieuws is.

23-12-2025 18:05:25 allone

Oudgediende



Kunnen ze niet tanken als ze dat niet doen?

