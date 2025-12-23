Man schuift aan bij hotelontbijt zonder overnachting, 900 euro boete

Een ontbijtje in een hotel in Tilburg is zondagochtend flink uit de hand gelopen. Een man schoof aan bij het ontbijt van het Mercure Hotel, maar bleek daar helemaal niet te hebben overnacht. Het hotel besloot de politie te bellen om hem weg te laten sturen.



Agenten kwamen ter plaatse en probeerden de man uit het hotel te begeleiden. Dat ging niet zonder problemen. Volgens de politie werkte hij niet mee en was zijn gedrag allesbehalve rustig. Op Instagram schrijft de politie dat "ook netjes praten hem niet helemaal lukte".



De situatie liep zo hoog op dat de man meerdere bekeuringen kreeg. In totaal moest hij 900 euro betalen. Voor welke overtredingen de boetes precies zijn uitgeschreven, is niet bekendgemaakt door de politie.



Daar bleef het niet bij. Kort nadat de agenten de man uit het hotel hadden gezet, keerde hij alweer terug. Dit keer kwam hij schreeuwend het hotel binnen, meldt Omroep Brabant. De agenten waren nog in de buurt en moesten opnieuw ingrijpen om hem buiten te zetten.

