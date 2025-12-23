Politie Utrecht neemt auto met kogelgaten in, blijkt Gaza-kunstwerk te zijn

De politie in Utrecht dacht vorig weekend even een misdrijf op het spoor te zijn. Op straat in de wijk Kanaleneiland stond een auto met kogelgaten, die agenten in beslag namen. Maar het bleek uiteindelijk een rondtrekkend kunstwerk te zijn: Hind Rajab's Car, een project dat aandacht vraagt voor de situatie van Palestijnen in de Gazastrook.Het project is bedacht door de 30-jarige Cemal en zijn neef, schrijft RTV Utrecht. Ze trekken door het land met de met kogels doorzeefde auto, een replica van het voertuig waarin het Palestijnse meisje Hind Rajab ( 6 ) werd gedood. Zij werd vorig jaar bij een vlucht uit Gaza-Stad met familieleden gedood door tientallen kogels van hoogstwaarschijnlijk een Israëlische tank. Haar lot kreeg internationaal veel aandacht, mede doordat haar laatste telefoongesprek met de hulpdiensten waarin ze om hulp smeekt, werd gepubliceerd.Vorige week zondag stond het project tentoongesteld in Doetinchem. Bij terugkomst in Utrecht parkeerden de twee mannen de aanhanger met daarop de wagen bij het huis van Cemals neef. Een paar uur later waren de aanhanger en de wagen verdwenen. De twee belden zelf de politie, die vertelde dat de auto in beslag was genomen.De politie zegt tegen de regionale omroep dat agenten een melding hadden gekregen van een voertuig met kogelgaten. "Uit niets is de agenten gebleken dat het om een kunstobject ging", zegt een woordvoerder. "De eigenaar was niet bekend, kentekens waren verwijderd."Cemal vindt dat gek, omdat volgens hem duidelijk is dat het niet zomaar een auto is. Op de wagen hangen gelamineerde posters die uitleggen dat het een replica is. Buurtgenoten waren volgens hem ook op de hoogte van het kunstproject.Na behoorlijk wat bureaucratische rompslomp heeft Cemal te horen gekregen dat hij de auto terugkrijgt. "We hebben de eigenaar met klem verzocht om in de toekomst het voertuig niet meer op deze wijze in een woonwijk te stallen", zegt de politiewoordvoerder. Wanneer de politie Hind Rajab's Car teruggeeft, is nog onduidelijk. Camal hoopt dat het voor 10 januari is, voor de volgende tentoonstelling, in het Gelderse Dieren.