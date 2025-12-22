Australisch stel dat in Italiaanse bossen leeft, verliest gezag: kinderen zien in tehuis voor het eerst lichtschakelaar

In Italië is ophef ontstaan over een gezin dat in complete afzondering in de bossen woont. Een rechter heeft de ouders het ouderlijk gezag ontnomen. Het koppel ging in beroep, maar ook dat is vrijdag door een rechter afgewezen.De Australische Catherine Birmingham (45) en haar Britse man Nathan Trevallion (51) leefden sinds 2021 met drie kleine kinderen – een meisje van 8 jaar en een tweeling, twee jongens van 6 jaar – in de bossen van Abruzzen, ten oosten van Rome.Ze woonden er in een stenen huisje zonder stromend water of elektriciteit, zo dicht mogelijk bij de natuur.Ongeveer een jaar geleden werden de kinderen opgenomen in het ziekenhuis na een vergiftiging met paddenstoelen. Daarop besloten de autoriteiten de kinderen in een tehuis te plaatsen.Volgens de sociale diensten zijn de omstandigheden waarin de kinderen wonen niet geschikt om op te groeien. Ook leven ze geïsoleerd van andere kinderen, klinkt het.Volgens Italiaanse media maakten de kinderen in het tehuis voor het eerst kennis met een lichtschakelaar en een douche. De moeder zou de kinderen dagelijks kunnen bezoeken in het tehuis, en ook de vader kan ze bezoeken.Beide ouders hebben beroep aangetekend tegen het verlies van hun ouderlijk gezag, maar dat is gisteren door een rechter afgewezen.De uitspraak leidde al tot heel wat controverse. Meer dan 13.000 mensen ondertekenden online al een petitie waarin ze hun steun uitspreken voor de familie en hun keuze om off-grid te leven.