Dode Ierse man had ID op zak, toch bleef zijn identiteit ruim een jaar onbekend

Een Iers echtpaar wil weten waarom het dertien maanden heeft geduurd voordat hun overleden zoon werd geïdentificeerd, terwijl hij negen persoonlijke documenten op zak had. Ze hebben een klacht ingediend vanwege de gang van zaken rond de autopsie. De politieombudsman gaat de zaak nu onderzoeken, meldt The Irish Times.



Het lichaam van de destijds 43-jarige James O'Neill werd op 17 november 2023 gevonden in Phoenix Park in het centrum van Dublin. Bij de eerste autopsie werd in een rugzak die vlak bij het lichaam lag een cv aangetroffen met zijn naam erop. Met die informatie werd echter niets gedaan, omdat de genoemde adressen en werkgevers geen verdere aanknopingspunten opleverden.



O'Neills lichaam bleef vervolgens dertien maanden in het mortuarium liggen. Pas bij een nieuw forensisch onderzoek werden in een ritsvak van zijn regenjas alsnog documenten gevonden die tot zijn identificatie leidden. Het ging in totaal om negen documenten, waaronder een identiteitsbewijs en opnieuw het cv.



"Deze documenten waren niet aan het licht gekomen bij eerder onderzoek van de kleding, noch door de Ierse politie, noch door de pathologen van het mortuarium in Dublin", citeert de krant uit het autopsierapport.



De ouders van O'Neill werden in december 2024, ruim een jaar later, geïnformeerd over de vondst van het lichaam van hun zoon. Kort daarna dienden zij een klacht in bij Fiosrú, het bureau van de politieombudsman. Ze vragen zich af waarom de identificatie zo lang heeft geduurd en noemen de gang van zaken verbijsterend.



De familie zei in een eerder interview geen reden te hebben gehad om alarm te slaan, omdat hun zoon bewust voor een levensstijl had gekozen waarbij hij lange tijd uit beeld kon verdwijnen. Hij reisde veel en liet dan niets van zich horen.



Het mortuarium heeft inmiddels excuses aangeboden. "Deze nalatigheid van de lijkschouwersdienst van het district Dublin heeft onnodige vertraging en leed veroorzaakt bij uw cliënten, waarvoor ik mijn oprechte excuses aanbied", aldus de betrokken lijkschouwer.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.