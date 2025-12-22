Windmolens op zee zijn helemaal niet slecht voor leven onder water, integendeel

Windmolens op zee hebben een verrassend positief effect op het leven onder water. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij een groot windmolenpark voor de Chinese kust. In plaats van de natuur te verstoren, blijken de palen waarop de windmolens staan juist als een soort kunstmatige riffen te werken.

De onderzoekers vergeleken het onderwaterleven bij het Zhuanghe-windpark met een vergelijkbaar gebied verderop zonder windmolens. Bij de windmolens was de hoeveelheid vis twee keer zo groot. En ongeveer de helft van alle levende wezens in het windmolengebied bestond uit schelpdieren en andere diertjes die zich op de palen hadden gevestigd.

De ruwe oppervlakken van de windmolenpalen bieden een ideaal plekje voor mosselen, oesters en andere zogenoemde zittende organismen. Die filteren voedsel uit het water en groeien in grote aantallen op de palen. Hun uitwerpselen en afgestorven resten dwarrelen naar beneden en vormen voedsel voor andere diertjes op de zeebodem. Dit trekt weer vissen aan die op deze diertjes jagen.



Een bijkomend voordeel is dat commerciële visserij vaak verboden is bij windparken. Dit betekent dat het gebied functioneert als een soort beschermd natuurgebied waar vissen rustig kunnen groeien en zich voortplanten. Sportvissers mogen er wel komen, en zij vangen vooral grote roofvissen, een teken dat het ecosysteem gezond is.

De studie werd uitgevoerd tussen 2022 en 2023 en vond plaats bij een windpark met zestig turbines. Het park was pas twee jaar eerder gebouwd, wat betekent dat het ecosysteem zich nog steeds aan het ontwikkelen is. De verwachting is dat de positieve effecten in de komende jaren alleen maar groter worden.

Reacties

22-12-2025 14:29:47 Spotcatus

Actief lid

WMRindex: 64

OTindex: 89

Wnplts: Ede

Dat wil de reclame van de energiereus ons doen geloven ja.

22-12-2025 15:16:49 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.839

OTindex: 206

S Als ik een plank in de zee pleur zitten er binnen de korste keren ook 'zittende organisme'. Betekent natuurlijk niet dat die plank goed is voor het leven op zee.



Ik ben vooral verbaasd dat ze moesten onderzoeken dat een gebied waar niet gevist mag worden, meer vis bevat.

22-12-2025 18:02:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.243

OTindex: 28.810

@DrZiggy : Als je weet hoeveel hoeveel vissermannen op een kluitje aan het vissen zijn daar buiten Shanghai, dan is dat helemaal verbazingwekkend.

22-12-2025 18:55:29 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.839

OTindex: 206

S @Emmo : Misschien zagen ze door de vissers de vis niet meer.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.