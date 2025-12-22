Zorggeld verdwijnt: pinner slaat toe in Harderwijk en Wierden

Een gestolen bankpas van een zorginstelling in Enschede gaat op tournee langs geldautomaten. Het geld, bedoeld voor mensen met een handicap, verdwijnt in handen van criminelen. In Harderwijk en later in Wierden duikt vermoedelijk dezelfde pinner op met de gestolen bankpas.Na de diefstal wordt er met de pas op verschillende plekken geld opgenomen. Dat gebeurt niet alleen in Enschede en over de grens in Duitsland, maar ook elders in Nederland.Zo verschijnt op zondag 7 september rond zeven uur ’s avonds een man bij een geldautomaat aan de rotonde bij zwembad De Kolk in Wierden. Hij draagt een donkere Calvin Klein-hoodie, een capuchon en een spiegelende zonnebril. Zijn gezicht is zoveel mogelijk bedekt. Dat is niet voor niets, want hij pint met de gestolen bankpas.Twee dagen eerder, op vrijdag 5 september midden op de dag, duikt dezelfde gestolen bankpas op in Harderwijk. Vermoedelijk gaat het ook om dezelfde pinner. Daar draagt hij een felgekleurde werkbroek met knielappen, een grijze hoodie en opnieuw een spiegelende zonnebril. Hij probeert de camera van de geldautomaat af te schermen met zijn hand en arm, maar dat lukt niet goed. Daardoor blijft zijn gezicht zichtbaar.Weet je wie deze pinner is of heb je andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.