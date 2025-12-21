Ophef na EasyJet-vlucht: passagiers vermoeden dat bejaarde vrouw al dood was bij instappen

Een EasyJet-vlucht van het Spaanse Málaga naar Londen Gatwick is dinsdag met bijna twaalf uur vertraging vertrokken nadat een 89-jarige Britse vrouw aan boord overleed. Meerdere medepassagiers hebben echter het vermoeden dat de bejaarde passagier al voor het instappen was overleden. EasyJet stelt dat de vrouw nog in leven was toen zij aan boord ging.



De vrouw werd door vijf familieleden in een rolstoel het vliegtuig ingereden, schrijft de Britse krant The Daily Mail. Passagiers zeggen dat grondpersoneel en de bemanning vragen stelden over haar toestand, omdat zij er zichtbaar slecht aan toe was. De familie zou hebben verklaard dat de vrouw zich niet goed voelde en sliep. Enkele getuigen zeggen een familielid te hebben horen zeggen dat het 'geen probleem' was, omdat zij artsen zouden zijn.



Volgens meerdere passagiers werd de vrouw vervolgens in een rolstoel naar haar stoel achter in het vliegtuig gebracht en met hulp van haar familie in de stoel getild. Daarbij viel het verschillende mensen op dat zij niet reageerde. "Ze leek bewusteloos", schrijft een passagier op sociale media. Een ander zegt dat haar hoofd moest worden ondersteund toen zij langs andere passagiers werd gereden.



Passagier Petra Boddington zegt dat zij al direct het gevoel had dat er iets niet klopte toen zij de vrouw in de rolstoel zag. Volgens haar stelde het grondpersoneel meerdere keren vragen over de toestand van de bejaarde vrouw. "Ze vroegen de familie zeker vijf keer of het wel goed met haar ging. Het was overduidelijk dat dat niet zo was", schrijft Boddington op sociale media.



Volgens haar leek de vrouw bij het instappen al bewusteloos. "Op het oog leek ze al dood. Waarom mocht ze dan toch mee op de vlucht en gooide ze plannen van anderen in de war? Als ik dronken was geweest, hadden ze me niet toegelaten, maar blijkbaar is dood wel oké?", vraagt ze zich af. Ze suggereert dat de familie mogelijk probeerde de regels rond repatriëring te omzeilen.



Ook de 19-jarige Elizabeth Rowland vertelde The Daily Mail dat ze meteen het gevoel had dat er iets niet klopte. "De vrouw zat in een rolstoel, droeg een nekbrace en werd ondersteund door een nekkussen", zei ze. "Haar familie probeerde haar wakker te maken en zei: 'Kun je me horen? We gaan nu aan boord', en probeerde haar iets te drinken te geven", aldus Rowland. "Ze praatten tegen haar en deden alsof ze nog leefde."



Het vliegtuig begon daarna te taxiën richting de landingsbaan, maar stopte abrupt vlak voor het opstijgen. Volgens getuigen besefte de cabinebemanning op dat moment dat de vrouw was overleden.



