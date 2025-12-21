Marineschip Zr.Ms. Den Helder gaat de Atlantische Oceaan over zodat bemanning met kerst thuis is

Marineschip Zr.Ms. Den Helder is zondag 14 december vanuit de Cariben vertrokken naar Nederland. Het schip keert terug naar thuishaven Den Helder, zodat de bemanning met kerst thuis is én om het gereedstellingstraject in 2026 volgens planning uit te kunnen voeren.



Dit nieuwste bevoorradingsschip van de marine was bij de Cariben in oktober voor warmweerbeproevingen, vertrok toen naar Amerika voor het elektrisch magnetisch intekenen van het schip in defensieregisters en was daarna weer in de Cariben ‘uit voorzorg’ wegens spanningen in de regio.



Na bezoeken aan Norfolk en New York besloot Defensie vorige week het 180 meter lange schip terug te laten keren naar het Caribisch gebied. Als extra voorzorgsmaatregel was het schip daar beschikbaar voor bevoorrading. Defensie vult deze tijdelijke taak van Zr.Ms. Den Helder nu met andere middelen in. Daardoor kan het schip terug naar Nederland.



Defensie heeft schepen als Zr.Ms. Groningen en Zr.Ms. Pelikaan in het Caribisch gebied. Ook heeft Nederland transportcapaciteit in het Koninkrijk achter de hand. Als alles voorspoedig verloopt kan de bemanning de kerstdagen thuis vieren. Daarna zet de marine de gereedstelling van het schip volgens planning voort.



De Koninklijke Marine heeft Zr.Ms. Den Helder op 1 oktober 2025 officieel in dienst gesteld. Daarna is aangevangen met training en gereedstelling. De marine heeft de warmwaterbeproevingen in het Caribisch gebied inmiddels met succes afgerond. ‘De hoge luchtvochtigheid en hoge zeewatertemperatuur vormden de ideale omstandigheden om te testen hoe het schip en de installaties daarop reageren’, aldus de marine. Na de kerst continueert de marine het gereedstellingstraject met onder meer koudweerbeproevingen. Het CSS-schip is daarna volledig operationeel en wereldwijd inzetbaar voor bevoorrading

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.