Franse 'dokter des doods' krijgt levenslang voor vergiftigen van dertig patiënten

In Frankrijk is een voormalig anesthesist veroordeeld tot levenslang voor het opzettelijk vergiftigen van dertig patiënten. Twaalf slachtoffers zijn door zijn toedoen overleden. De arts ontkent iedere betrokkenheid.



De 53-jarige Frédéric Péchier werkte als anesthesist in twee klinieken in de Oost-Franse stad Besançon. De rechtbank acht bewezen dat hij tussen 2008 en 2017 opzettelijk hoge doses giftige stoffen heeft toegediend aan patiënten, met ernstige medische situaties zoals hartstilstanden, bloedingen en de dood tot gevolg.



De slachtoffers waren tussen 4 en 89 jaar oud. De behandelaar is volgens de rechtbank schuldig bevonden aan vullen van infuuszakken met kalium, verdovingsmiddelen, adrenaline of het antistollingsmiddel heparine, bij patiënten die door collega's werden behandeld.



De rechter gaat mee met de zienswijze van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM vergiftigde de anesthesist patiënten van artsen met wie hij in de clinch lag. Op die manier wilde hij hun reputatie schaden. Het Franse OM beschuldigt Péchier van "het psychologisch treffen van zorgverleners met wie hij in conflict was" en "het voeden van zijn honger naar macht".



Het onderzoek tegen Péchier begon in 2017, toen twee patiënten tijdens routineoperaties ernstige hartproblemen kregen en met grote moeite in leven konden worden gehouden. In infusen die aan de patiënten waren toegediend, werden giftige stoffen gevonden in een potentieel dodelijke dosis. Het onderzoek werd geleidelijk uitgebreid naar steeds meer soortgelijke gevallen uit het verleden.



Péchier is veroordeeld tot levenslang, met een minimumperiode van 22 jaar voordat hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Ook krijgt hij een permanent beroepsverbod om als arts te werken. Het vonnis kwam na ongeveer vijftien weken aan hoorzittingen en zittingen in de rechtbank van Besançon.



De straf komt overeen met de eis van de officieren van justitie. Zij stellen dat Péchier "een van de grootste criminelen uit de geschiedenis" is, schuldig aan het gebruiken van de geneeskunde om te kunnen doden. "U bent deze titel van dokter niet waard. U bent de dokter des doods", zei een aanklager vandaag over Péchier.



De oud-anesthesist gaat in hoger beroep en spreekt de beschuldigingen tegen. "Ik zeg het en zal het altijd zeggen: ik heb niemand vergiftigd", zei hij in zijn slotverklaring.

18-12-2025 18:11:38 allone

Je zal toch als kwetsbare patiënt het slachtoffer zijn van een ruzie tussen artsen Hij heeft niemand vergiftigd? Wie zou het dan gedaan hebben?Je zal toch als kwetsbare patiënt het slachtoffer zijn van een ruzie tussen artsen

18-12-2025 18:15:45 Spotcatus

Beroepsverbod? Dan gaat hij wellicht naar een ander land zonder deze registratie? Als ik zie hoe dat bij kinderen en opvangouders werkt dan zie ik het somber in….

18-12-2025 20:54:31 De Paus

@Spotcatus :

Tot levenslang veroordeelden zitten moeten hun hoger beroep als regel afwachten terwijl ze in de gevangenis zitten, en ik zie hier nergens staan dat dit in dit geval niet zo is. Dan wordt het wel erg moeilijk om in een ander land een nieuwe carriere te beginnen. En over 22 jaar is de man 75. Als hij dan al vervroegd vrij komt (wat nog maar helemaal de vraag is) dan zitten ze op iemand van die leeftijd in het buitenland ook niet echt te wachten. Tot levenslang veroordeelden zitten moeten hun hoger beroep als regel afwachten terwijl ze in de gevangenis zitten, en ik zie hier nergens staan dat dit in dit geval niet zo is. Dan wordt het wel erg moeilijk om in een ander land een nieuwe carriere te beginnen. En over 22 jaar is de man 75. Als hij dan al vervroegd vrij komt (wat nog maar helemaal de vraag is) dan zitten ze op iemand van die leeftijd in het buitenland ook niet echt te wachten.

