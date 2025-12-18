Quote @Spotcatus
Beroepsverbod? Dan gaat hij wellicht naar een ander land zonder deze registratie? Als ik zie hoe dat bij kinderen en opvangouders werkt dan zie ik het somber in….
Tot levenslang veroordeelden zitten moeten hun hoger beroep als regel afwachten terwijl ze in de gevangenis zitten, en ik zie hier nergens staan dat dit in dit geval niet zo is. Dan wordt het wel erg moeilijk om in een ander land een nieuwe carriere te beginnen. En over 22 jaar is de man 75. Als hij dan al vervroegd vrij komt (wat nog maar helemaal de vraag is) dan zitten ze op iemand van die leeftijd in het buitenland ook niet echt te wachten.