Na 30 jaar ontdekt Belgische tweeling dat ze andere biologische vader hebben

De Belgische tweeling Siska en Wout kwam er na 30 jaar achter dat ze een andere biologische vader hebben dan ze hun hele leven dachten. Dat komt door een fout tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling in een Brussels ziekenhuis. Dat heeft het spermastaal van een andere man gebruikt.



"Het nieuws kwam binnen als een totale schok", vertelde Siska gisteravond in het VRT-programma Terzake, waar Belgische media over schrijven. Het gezin is een rechtszaak gestart tegen het ziekenhuis.



De wereld van het gezin uit Mortsel (vlakbij Antwerpen) staat sinds oktober vorig jaar op zijn kop. Wout had zijn bloed laten onderzoeken en uit de resultaten bleek dat hij bloedgroep B heeft. "Ik heb meteen mijn dokter gebeld met de vraag of ze daar heel zeker van waren. Mijn vader heeft namelijk bloedgroep A en mijn moeder bloedgroep O. Dus dat ik B heb, kon niet", legt hij uit.



De kinderen, geboren in 1995, weten dat ze door ivf zijn verwekt. Bij ivf vindt bevruchting buiten het lichaam plaats: de eitjes van een vrouw worden in een kweekschaaltje bij zaadcellen gebracht.



Door die manier van bevruchten kwam bij Wout de vraag op of er misschien iets was misgegaan. Het gezin besloot vorig jaar een DNA-test te laten doen. Die bevestigde dat er tijdens de fertiliteitsbehandeling bij het ziekenhuis een spermastaal van een andere man is gebruikt. Vader Bart bleek niet de biologische vader te zijn van Wout en Siska.



"De eerste gedachte die door mijn hoofd ging was: ik ben twee kinderen kwijt", vertelt vader Bart. In 1995 kreeg hij de tweeling met zijn inmiddels ex-vrouw Kristin. Zij is wel verwant aan Saskia en Wout. In het gezin is een tweede tweeling. "Zij zijn plots mijn halfbroer en -zus", zegt Siska.



Ouders Kristin en Bart hadden destijds alle vertrouwen in de ivf-behandeling bij het ziekenhuis, het UZ Brussel. "Onze ervaring bij de behandeling was heel positief en we werden erg goed begeleid", vertelt Kristin.



Inmiddels is hun gevoel hierover 180 graden gedraaid. Het vertrouwen in het ziekenhuis is verdampt. "Nadat we voor het eerst een e-mail hadden gestuurd naar het UZ Brussel over ons vermoeden van de fout moesten we een maand wachten voor we op gesprek konden komen. Terwijl zij op dat moment de enigen waren die de juiste info konden geven", vertelt Siska.



Het ziekenhuis erkent de fout met de spermastaal. Het gezin is vooral boos op hoe het ziekenhuis met ze is omgegaan en heeft gecommuniceerd.



Het UZ Brussel heeft een sterk vermoeden wie de biologische vader van de tweeling is, maar geeft zijn identiteit voorlopig niet vrij om privacyredenen. Siska en Wout hebben het ziekenhuis daarom voor de rechter gedaagd. Ze willen het ziekenhuis dwingen om de identiteit van hun vader te delen.



Siska zegt het belangrijk te vinden om te weten wie haar biologische vader is 'voor dat stukje identiteit dat nu ontbreekt'. Het gezin doet een oproep: als de vader zichzelf misschien herkent door het verhaal, wordt hij gevraagd zich te melden.



Het UZ Brussel laat weten dat er zover ze weten geen andere vergissingen zijn begaan in hun fertiliteitscentrum. Een soortgelijke fout is in principe niet meer mogelijk. "In 1996 werd een nieuwe laboratoriumworkflow geïmplementeerd. Vanaf die tijd wordt er niet meer tegelijkertijd gewerkt met materiaal van twee verschillende patiënten."

T S Ja dat is een goeie, "voor zover ze weten". Ik denk dat ze er geen actieve herinneringen aan hebben.

