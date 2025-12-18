18-12-2025 09:58:31

Quote:

"Blijkbaar kunnen ze je huis binnenkomen omdat je vlogs maakt."

Nee hoor, ze komen je huis binnen omdat je ten eerste je als een idioot gedraagt en ten tweede, belangrijker, je daarmee andere mensen in gevaar brengt.Dat je jezelf daarmee ook in gevaar brengt is minder belangrijk. Persoonlijk, als je jezelf tegen een boom te pletter zou rijden, zou ik voornamelijk medelijden hebben met die boom.