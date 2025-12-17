Man op vakantie in de Filipijnen raakt onbewust de dodelijkste octopus ter wereld aan

Een Britse man op vakantie in de Filipijnen heeft vorige week onbewust een van de dodelijkste dieren ter wereld opgepakt: een blauwgeringde octopus.In een video op Facebook filmt de man zichzelf terwijl hij de octopus voorzichtig vasthoudt en hem snel grijpt zodra het dier probeert weg te zwemmen. "Cool, een babyoctopus", zegt hij in de video. "Ik heb dit nog nooit gezien."Maar zo schattig is dit octopusje nou ook weer niet. In het dier leven bacteriën die de chemische stof tetrodotoxine (TTX) produceren. Dit is een sterk, snelwerkend gif dat de zenuwtransmissie blokkeert. Slachtoffers raken verlamd terwijl ze volledig bij bewustzijn blijven. In bepaalde vissen, zoals de kogelvis, wordt TTX ook aangetroffen.Experts beschouwen het gif van de blauwgeringde octopus als extreem krachtig, naar schatting tot duizend keer giftiger dan cyanide voor mensen. Er is geen tegengif.Het dier is te herkennen aan de geelachtige huid en karakteristieke blauwe en zwarte ringen, die oplichten als het dier zich bedreigd voelt.Gelukkig voelde de octopus zich niet zo bedreigd, de man ontsnapte aan de levensbedreigende situatie zonder het zelfs te beseffen. Hij werd er later op gewezen door mensen die reageerden op de video. "Het bleek een blauwgeringde octopus te zijn die voor Australiërs en anderen direct herkenbaar is als het giftigste dier ter wereld", schreef hij in een bericht. "De wereld alleen verkennen, 11.000 kilometer van huis, brengt onvermijdelijk risico's met zich mee."Andy McConnell is een Britse antiekexpert en gespecialiseerd in glaswerk. Iemand reageert dan ook gevat: "Je mag dan een expert zijn in glaswerk, maar verbreed je kennis van Australische giftige dieren, maat."