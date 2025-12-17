Unieke ontdekking: duizenden dino-voetafdrukken in Italiaanse Alpen

Italiaanse paleontologen hebben in de Alpen duizenden voetafdrukken van dinosaurussen ontdekt. Deze bevinden zich op een rotswand in het Nationaal Park Stelvio, 2000 meter boven zeeniveau. Volgens wetenschappers is dit een van de grootste en oudste vindplaatsen in Italië.De afdrukken komen uit het Trias-tijdperk, waarin de eerste dinosaurussen ontstonden. De sporen zijn tot 40 centimeter breed en strekken zich uit over ongeveer 5 kilometer in de hooggelegen gletsjervallei Valle di Fraele.Ontdekt door natuurfotograafVolgens Italiaanse media was een natuurfotograaf op pad om herten en vogels te spotten. Met zijn verrekijker zag hij uiteindelijk de fossiele voetafdrukken.In sommige afdrukken zijn minstens vier tenen te onderscheiden. Ze zouden afkomstig zijn van dino's die tot tien meter hoog konden worden. Experts denken dat de afdrukken zijn achtergelaten door kuddes langnekkige herbivoren, waarschijnlijk plateosaurussen.Het gebied is niet via paden bereikbaar en moet met drones en andere technologieën worden bestudeerd. Het gebergte was vroeger een warme lagune, oftewel een (gedeeltelijk) afgesloten watergebied naast de zee. Omdat de dino's door de modder liepen, werden de voetafdrukken waarschijnlijk zo goed bewaard. Bij het verschuiven van de tektonische platen ontstonden uiteindelijk de Alpen en kwamen de voetafdrukken verticaal te liggen."Het is een immens wetenschappelijk erfgoed", zegt Cristiano Dal Sasso van het Natuurhistorisch Museum van Milaan. "Na 35 jaar werk had ik me nooit kunnen voorstellen zo'n spectaculaire ontdekking te doen, en dan nog in de regio waar ik woon." De wetenschapper wil snel aan het werk, voor de sneeuw de afdrukken bedekt.En de natuurfotograaf? "Mijn hoop is dat een ontdekking van deze omvang bij ons allemaal een reflectie losmaakt, en duidelijk maakt hoe weinig we eigenlijk weten over de plekken waar we leven."