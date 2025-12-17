Hond Choco na 5 jaar teruggevonden in VS: Het is een kerstwonder

Een 'kerstwonder', zo noemt de Amerikaanse Patricia Orozco de terugkeer van haar hondje Choco. Het diertje nam bijna vijf jaar geleden de benen en werd 3700 kilometer verderop gevonden.Choco verdween in mei 2021 uit de woning van Orozco in Sacramento, in de staat Californië. "Hij was ondeugend en onderzoekend", vertelt ze. "Hij hield ervan om weg te glippen en op onderzoek uit te gaan."Om die reden had ze dan ook een omheining gebouwd, zodat de hond niet zou ontsnappen. Hoe hem dat toch lukte, is voor haar nog altijd een vraag.De hond bleek een flinke reis te hebben afgelegd: hij werd 3700 kilometer van huis teruggevonden, in Lincoln in de staat Michigan. Omdat het dier gechipt was, kon het lokale dierenasiel zien dat Orozco als baasje geregistreerd stond. "Ik kan het nog steeds niet geloven", zegt ze.Dankzij donaties kon het diertje met twee begeleiders op het vliegtuig stappen terug naar Californië.Langzamer, maar nog dezelfdeChoco is volgens zijn baasje 'door zijn leeftijd, 11 jaar alweer, wel iets langzamer geworden', maar zijn persoonlijkheid bleek 'onveranderd'. "Hij houdt nog steeds van knuffelen en wil ook nog de hele tijd boven op je springen. Ik ben ontzettend dankbaar dat hij terug is."Waar de hond in de tussentijd is geweest, en wie er voor hem gezorgd heeft, is een raadsel.