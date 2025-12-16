Zonder ingrijpen is 80 procent van de gletsjers eind deze eeuw gesmolten

Het overgrote deel van de gletsjers is aan het eind van deze eeuw verdwenen. Dat concluderen Zwitserse en Belgische wetenschappers na een nieuwe analyse waarover zij schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Ook in de Alpen en Scandinavië zal het merendeel van de gletsjers smelten.



Met het huidige klimaatbeleid warmt de planeet tot het eind van de eeuw 2,7 graden Celsius op. De wetenschappers stellen dat zo'n 80 procent van de gletsjers daardoor zal verdwijnen. Op dit moment zijn er wereldwijd ruim 200.000 gletsjers. In 2100 zouden er dan nog zo'n 44.000 zijn.



In Azië, waar zo'n 100.000 gletsjers zijn, verdwijnen de meeste. In Europa worden de Alpen het hardst getroffen. Van de ongeveer 3200 Alpengletsjers zullen er in 2100 met het huidige klimaatbeleid nog maar 110 over zijn. In Scandinavië zal het aantal dalen van ongeveer 3400 naar 363.



Op dit moment verdwijnen er wereldwijd zo'n 1000 gletsjers per jaar. Tussen 2040 en 2060 kan dit aantal oplopen tot wel 2000 en 4000 per jaar. "Dat is het equivalent van alle gletsjers in de Alpen die we dan wereldwijd in één jaar kwijtraken", zegt glacioloog Harry Zekollari van de Vrije Universiteit Brussel.



In eerdere onderzoeken werd alleen gekeken naar de totale massa of het volume van gletsjers. Zo bleek een paar maanden geleden al dat ruim een derde van het ijs van gletsjers niet meer te redden is. In de nieuwe analyse is gekeken naar het aantal gletsjers dat verdwijnt.



"Het smelten van gletsjers heeft grote gevolgen, ook voor Nederland. Het grootste deel van het smeltwater belandt in oceanen, waardoor de zeespiegel stijgt", zegt Zekollari. Regionaal leidt het verdwijnen van gletsjers tot minder aanvoer van zoet water in bijvoorbeeld valleien. Daarmee raakt de gletsjersmelt miljoenen mensen en talloze ondernemingen.



De onderzoekers stellen dat een deel van de gletsjers nog wel gered kan worden. Als het lukt om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad zal in plaats van 80 procent, zo'n 50 procent van de gletsjers smelten.



In het extreme scenario van een gemiddelde opwarming van 4 graden - op dit moment een onrealistisch scenario doordat klimaatbeleid de opwarming beduidend heeft vertraagd - smelt volgens de onderzoekers ongeveer 90 procent van de gletsjers.

