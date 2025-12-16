Kinderen met kanker wereldwijd opgelicht: misbruikt voor inzamelingsactie

De BBC zegt dat een Israëlisch-Amerikaanse organisatie wereldwijd kinderen met kanker misbruikt door ze in te zetten voor inzamelingsacties. Het geld dat wordt opgehaald, zou bestemd zijn voor de behandeling van de kinderen, maar die zien er niets van terug.Onderzoekers van de BBC World Service zagen twee jaar geleden een aangrijpende advertentie op YouTube. "Ik wil niet sterven", zei een meisje uit Ghana dat Alexandra zou heten. Ze huilde. "Mijn behandelingen kosten veel geld", zei ze. Een crowdfundingscampagne voor haar zou bijna 600.000 euro hebben opgebracht.De onderzoekers ontdekten meer van dit soort filmpjes. Veel daarvan waren gemaakt door een organisatie die in Israël en de VS is geregistreerd, met de naam Chance Letikva.Met hulp van geolocatie, sociale media en gezichtsherkenningssoftware wisten de onderzoekers negen kinderen op te sporen. De acties voor deze negen alleen al zouden 3,4 miljoen euro aan donaties hebben opgeleverd.Een van die kinderen was Khalil Tabasa uit de Filipijnen. Kort na zijn zevende verjaardag, in 2022, werd hij ziek. Hij had kanker. "Onze wereld stortte in", zegt zijn moeder tegen de BBC. Ze wilde een goede behandeling voor haar kind en daar was geld voor nodig. Via een lokale zakenman kwam ze in contact met een man die Erez heette.Die bood aan geld in te zamelen en zei dat daar een video voor moest worden gemaakt. Die zou haar bijna 1300 euro per maand opleveren als de video veel donaties losmaakte.De opnamen duurden twaalf uur. Khalils hoofd werd kaalgeschoren. Hij moest doen of hij zijn verjaardag vierde en om zijn tranen op te wekken, werden naast hem uien gesneden en kreeg hij menthol onder zijn ogen gesmeerd.De man die voor het filmpje verantwoordelijk was, was de Canadees-Israëlische zakenman Erez Hadari, zegt de BBC. Toen Khalils moeder na maanden nog niet had gehoord wat de video had opgebracht, nam ze contact met hem op. De video heeft geen succes gehad, was het antwoord. Ze kreeg 600 euro voor het maken van de opnames.Dat bleek niet de waarheid. De video had in november 2024 zo'n 23.000 euro opgebracht. Khalil was toen al overleden.Volgens de BBC ging Hadari op dezelfde manier te werk met Oekraïense en Colombiaanse kinderen. De BBC nam contact met hem op, maar hij liet de vragen van onderzoekers onbeantwoord.