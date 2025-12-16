Replica vrijheidsbeeld van 40 meter hoog valt om door harde wind in Brazilië, schade beperkt

Een metershoge replica van het Vrijheidsbeeld van de Verenigde Staten in Brazilië is omgevallen vanwege harde winden. Dat schrijven meerdere Braziliaanse media. De schade lijkt beperkt.Op videobeelden op X is te zien hoe het beeld van 40 meter hoog ineenstort. De constructie lijkt door de warde winden zijn evenwicht te verliezen en om te vallen. Vervolgens raakt het beeld de grond niet ver van een geparkeerde auto. Er zijn geen meldingen van gewonden en de schade lijkt beperkt te blijven tot het beeld zelf.Lokale berichten melden dat er op het moment van het incident in de stad Guaíba sprake was van harde windvlagen tot wel 90 kilometer per uur.Het Zuid-Amerikaanse land telt verschillende replica's van het Vrijheidsbeeld, waar veel toeristen naartoe gaan. Het incident heeft online discussie opgeroepen over veiligheidswetgeving rondom dergelijke grote constructies die beveiligd zouden moeten worden tijdens extreme weersomstandigheden.