Man ontslagen om te lange toiletbezoekjes, zat soms vier uur per dag op wc

Een man in China is zijn baan kwijtgeraakt omdat hij te vaak en te lang op het toilet zat. Volgens het bedrijf waarvoor de man werkte zat de technicus op sommige dagen tot wel vier uur op het toilet. Werkweigering, zo vond het bedrijf. De man stapte naar de rechter en claimde dat hij er niets aan kon doen dat soms urenlang op de wc zat. Hij zou namelijk last hebben van aambeien.



De opmerkelijke zaak wordt opgetekend door South China Morning Post. De krant beschrijft hoe meneer Li is ontslagen omdat hij in een maand tijd veertien keer minimaal een uur naar de wc ging. Van alle wc-bezoekjes duurde de langste vier uur.



Het bedrijf waar Li werkzaam was, kwam erachter dat de man vaak op de wc zat doordat hij soms urenlang niet reageerde op berichten. Vervolgens bekeek het bedrijf beelden van een bewakingscamera en zo werd ontdekt dat Li zich urenlang schuilhield op de wc.



Li claimde dat hij niets kon doen aan zijn wc-bezoekjes. Hij zou last hebben van aambeien. Daarom sleepte hij zijn werkgever voor de rechter en eiste hij een vergoeding van omgerekend 39.000 euro. Als bewijs voor zijn ‘aandoening’ kwam Li met aambeienzalf op de proppen en liet hij bewijs zien van zijn dokter.



De rechtbank die de zaak van Li behandelde, vindt dat Li ziekteverlof had moeten opnemen als hij niet kon werken, maar vindt ontslag een harde sanctie. Daarom krijgt meneer Li een vergoeding van 3900 euro ‘gezien zijn bijdrage aan het bedrijf’ en ‘de moeilijkheden die hij ondervond door zijn werkloosheid.’

Reacties

16-12-2025 12:38:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.003

OTindex: 96.763

wat deed hij daar 4 uur lang? Of zelfs een uur?!? Ik weet niets van aambeien… maar 4 uur op de wc?wat deed hij daar 4 uur lang? Of zelfs een uur?!?

16-12-2025 12:48:30 Spotcatus

Actief lid

WMRindex: 51

OTindex: 74

Wnplts: Ede

Misschien hadden ze op de wc een werkplek kunnen maken?

16-12-2025 13:26:56 vaughn

Senior lid



WMRindex: 535

OTindex: 9

Sperti, niet voor de mond, maar wel voor een gave kont.

16-12-2025 13:41:27 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.960

OTindex: 58.734

Zover als ik weet ontstaan aambeien juist door te lang op de wc te zitten. Beetje een kip-ei verhaal dus.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.