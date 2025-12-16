Deze start-up wil satellieten gebruiken om ook ’s nachts zonne-energie naar de aarde te sturen

De start-up Overview Energy wil een netwerk van satellieten lanceren dat 24 uur per dag elektriciteit opwekt en die naar de aarde stuurt.



Zonne-energie is een geweldige duurzame energiebron, maar het heeft ook een groot nadeel: ’s nachts is het niet beschikbaar. Volgens de Amerikaanse start-up Overview Energy kunnen zonnepanelen op aarde daardoor 65 tot 75 procent van de dag geen stroom opwekken. Het bedrijf wil dat probleem oplossen door de energie in de ruimte op te wekken en die vervolgens met lasers naar zonnepanelen op aarde te sturen.



Overview Energy wil satellieten met grote zonnepanelen lanceren die in een geosynchrone baan draaien, wat betekent dat ze met de aarde meedraaien en dus altijd boven grofweg hetzelfde stukje aarde ‘zweven’. Dat doen ze op ongeveer 36.000 kilometer hoogte. Op deze hoogte kunnen ze bijna 24 uur per dag energie opwekken, omdat de aarde vanaf dit punt slechts een stipje is dat een kleine schaduw werpt.



De satellieten sturen de opgewekte energie vervolgens met lasers van nabij-infrarood licht naar de aarde. Volgens de start-up is die laserstraal niet krachtiger dan de zon en is hij niet te zien. Hij zou dan ook niet gevaarlijk zijn voor mensen, dieren, vliegtuigen of ruimtevaartuigen. De laser gebruikt dezelfde golflengtes als bewakingscamera’s met nachtzicht.



Het bedrijf denkt in 2030 al meer dan een gigawatt aan duurzame energie naar de aarde te kunnen sturen – 24 uur per dag.



Onlangs heeft de start-up zijn lasers gebruikt om vanuit een vliegtuig op 5 kilometer hoogte succesvol energie te sturen naar zonnepanelen op de grond. In 2028 wil het bedrijf deze test herhalen, maar dan met satellieten in een lage baan om de aarde. Twee jaar later wil het de eerste satellieten in de hogere geosynchrone baan lanceren.



Oud NASA-baas Mike Griffin heeft vertrouwen in de plannen. Tegen SpaceNews zei hij: “Ik houd me al 48 jaar bezig met concepten voor zonne-energie uit de ruimte, en dit is het eerste concept dat ik heb gezien waarvan ik denk dat het zou kunnen werken.” Griffin is niet de enige enthousiasteling: de start-up heeft bijna 20 miljoen dollar aan investeringen binnengesleept.



Overview Energy is overigens niet het enige bedrijf dat met zonnepanelen energie in de ruimte wil opwekken, maar de start-up heeft wel een iets andere aanpak. De meeste bedrijven willen microgolven gebruiken om de energie naar de aarde te sturen. Daarvoor zijn zowel op de satellieten als op aarde grote antennes nodig. Lasers vereisen veel kleinere apparatuur op de satellieten en kunnen worden opgevangen door bestaande zonnepanelen op aarde.



Maar lasers hebben ook nadelen. Het licht wordt bijvoorbeeld tegengehouden door wolken. De start-up wil dat probleem omzeilen door een netwerk van zonnepanelen op aarde te gebruiken, zodat er altijd wel panelen beschikbaar zijn om de energie vanuit de ruimte te ontvangen.



Niet iedereen is overtuigd van dit soort ‘ruimte-energie’. Volgens critici is het vele malen goedkoper om te investeren in het aanleggen van extra zonneparken op aarde en in het ontwikkelen van batterijen, waardoor er ook ’s nachts of met bewolking groene energie beschikbaar is.

